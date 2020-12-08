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В Гомеле умерла телеграфистка, сообщившая в 1945-м весть о Победе

09.12.2020 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 8 дек – Sputnik. Печальная весть пришла из Гомеля – 6 декабря перестало биться сердце Любови Алексеевны Нетупской, телеграфистки, сообщившей в 45-м весть о Победе.

Любовь родом из Ступинского района Московской области. Когда началась война, ей было 20 лет, она успела окончить три курса Московского государственного библиотечного института. Мечтала попасть на фронт. Долго уговаривала работников военкомата, и в мае 1942-го ее все-таки приняли в отдельный запасной телеграфный батальон. За два месяца освоила профессию телеграфистки. Но в действующую армию ее отправили только через два года.

© Sputnik / Петрусов Георгий
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Опытная к тому времени телеграфистка попала в штаб 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. В Берлин вошла в день его взятия 2 мая. А в ночь с 8 на 9 мая передала в Москву сведения о подписании Акта о безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии.

Ветеран войны награждена за боевые заслуги орденами Красной Звезды и Отечественной войны, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией".

О том, что ее день рождения совпадает с другим значимым праздником – Днем освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков, Любовь Алексеевна узнала тридцать лет назад, когда переехала жить в город над Сожем. Здесь к тому времени осели ее дочь с супругом.

"Мама ушла тихо, во сне. Похоронили ее в Добруше, на родине моего мужа", – сообщила корреспонденту Sputnik дочь ветерана Лариса Зуникова.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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