Антивирусные меры в действии. Как обрабатывают столичную подземку и наземный транспорт

Источник материала: БT

В Беларуси продолжают принимать все необходимые антивирусные меры. Особое внимание общественному транспорту. Он регулярно проходит дезинфекцию. Важно и соблюдение масочного режима. Специальные наклейки на дверях об этом напоминают. Как обрабатывают столичную подземку и наземный транспорт, увидела Светлана Чернова.

Дезинфекция метрополитена

Столичная подземка начинает свою работу в 5:30 утра. За сутки вагоны метрополитена перевозят около 600 тысяч пассажиров. Здесь санитарная обработка нужна особенно тщательная. Ее проходят все поезда, как только прибывают в депо.

Моечный комплекс - первое, куда отправляется состав по прибытию. Все, как на обычной автомойке: наносится моющее средство, обработка щетками и душ. Это очистка наружная - далее - санобработка внутри.

Обработку проводят в специальном комбинезоне, обрабатывают буквально все поверхности вагона. В специальном ранце находится около 16 литров моющего дезинфицирующего средства - его хватает на несколько составов. К слову, уборка одного состава занимает до 25 минут.



После орошения в вагоне проводится уже ручная уборка - раствором хлора. Протирают сидения, поручни, окна, двери. Дезинфекцию проходит и кабина машиниста. К слову, звено из трех работников за смену обслуживает 18 составов, а это 90 вагонов.

Александр Сороко, начальник электродепо "Московское" Минского метрополитена: "Для контроля санитарной обработки подвижного состава имеется график, согласно которому руководители структурных подразделений депо осуществляют его контроль. Контроль осуществляется ежедневно за качеством обработки. Проходят во время уборки, визуально осматривают как проводится уборка, как проходит санитарная обработка подвижного состава и свои замечания работы отражают в журнале".

Не менее тщательно обрабатывают станции метрополитена. Дверные ручки, перила, подоконники, тарелки для наличности у прикассовой зоны, кабины лифтов, поверхности турникетов. Для безопасности пассажиров у входов установлены и бесконтактные дезинфекторы.





Станции метрополитена проходят обработку каждые 2 часа

Татьяна Корчмит, уборщик станций метрополитена: "Мы обрабатываем однопроцентным хлорным раствором все поверхности, где касается рука пассажира. Раствор хранится 72 часа. Обрабатываем в перчатках и масках. Обрабатываем мы через каждые 2 часа".

В будние дни в часы пик по городу курсирует более 1 700 единиц транспорта

Аналогичная технология и обработки наземного транспорта. В будние дни в часы пик по городу курсирует более 1 700 единиц подвижного состава, в остальные часы чуть меньше - около 1 000.

Дезинфекция общественного транспорта

Все машины проходят наружную обработку с применением моющих средств и затем внутри салона - аэрозольную и ручную. Работы хватает, делится Ирина Здоровикова - мойщик-уборщик подвижного состава троллейбусного парка № 3. Обычно убирают по 3 человека. На уборку салона троллейбуса уходит до 20 минут.

Ирина Здоровикова, мойщик-уборщик подвижного состава троллейбусного парка № 3: "С учетом что мы дезинфицируем еще на заезде, когда машины заезжают в парк, то за смену где-то проходит порядка 60-80 троллейбусов".







Елена Громыко, пресс-секретарь УП "Минсктранс": "В течение рабочего дня помимо этой обработки производится еще дезобработка на диспетчерских станциях и в парке, если транспортное средство отстаивается между сменами в парке. Акцент всегда делается на поверхности, с которыми соприкасаются пассажиры. Таким образом транспортное средство в сутки обрабатывается 2-3 раза".

Работники транспорта просят соблюдать масочный режим

Работники транспорта просят белорусов не пренебрегать масочным режимом, соблюдать дистанцию и беречь друг друга.