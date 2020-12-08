Сенсационные фантазии. Как работает технология фабрики фейков

Источник материала: БT

Очередная порция разоблачений из рубрики "Антифейк". Некоторые белорусы, к сожалению, все еще верят во все новости, которые подают им зарубежные источники, даже не пытаясь проверить их достоверность. Главное, чтобы информация была громкой и вызывала максимум эмоций, чтобы уж точно разошлась. По такому принципу работают американское "Радио Свобода", чешское "Настоящее время" или польский "Белсат", который, кстати, работает в нашей стране без аккредитации. Накануне это СМИ мы подробно разобрали в проекте "Понятная политика". Кто не видел - обязательно посмотрите на YouTube . А пока мы расскажем и покажем на примерах, как такие источники манипулируют сознанием и насколько тщательно редакции работают над проверкой фактов.

"Сенсации по пятницам". Так можно назвать технологию, по которой уже не первый месяц работает команда активистов, которая называет себя независимыми журналистами. К концу недели в качестве разогрева публики перед воскресными акциями выкидываются жареные подробности задержаний, избиений и прочих ужасов.

История этой недели действительно страшная: девушку Кристину после событий 9-11 августа омоновцы били, насиловали, унижали - да так, что девушка до сих пор на болеутоляющих.

Новость разошлась огромным тиражом в Беларуси и за ее пределами. Кто эта Кристина и почему заговорила только сейчас? Мы решили все-таки проверить и попытаться пообщаться с этой девушкой.

Первоисточник новости - шведский журнал ITC. Автор - журналист Андреас Густафссон. Звоним в редакцию с просьбой поделиться контактами бедной девушки или ее родителей, или врача, на которого ссылается автор. Ответ редакции - все вопросы к автору.

Конечно, с журналистом связаться так и не удалось. И скоро стало ясно, почему. Статья оказалась банальным вбросом от пранкеров, которые через знакомого эмигранта в Швеции разослали фантастический рассказ в несколько изданий. Вот что пишут сами пранкеры:

"Человек нашел веселого иммигранта с желанием побаловаться и левой симкой, состряпал сюжет, который точно никто не опубликует без очень веских доказательств, и после перевода это было разослано в несколько редакций различной степени желтизны. Отреагировал только тот самый Густафссон. Остальные, скорее всего, покрутили пальцем у виска и решили, что их перепутали со студией снявшей "Человеческую многоножку". А вот Густафссон оказался не таким. Он связался с эмигрантом, который заверил его, что все правда, пообещал прислать документы и пометил издание: "Невероятные, можно разыгрывать".

А вот так выглядело рождение идеи розыгрыша, в реализацию которого сначала даже сложно было поверить. Но невероятное случилось. Сенсацию "выдали в свет", не проверив ни единого факта, наоборот, даже приукрасив политической оберткой, чтобы уж точно статья получилась громкой.

То, как работает технология фабрики фейков, четко можно проследить на еще нескольких примерах.

Историю о штрафах за детский велосипед и детскую коляску публикуют “Онлайнер” и “Белсат”. Хотя это снова плод фантазии пранкеров. Проверить информацию можно было за две минуты в местном чате. Но, как говорится "нет времени объяснять - срочно в номер". Когда поняли, что попались, "независимые" обиделись и позвонили пранкеру с претензиями.

Не прошел проверку и всеми любимый TUT.BY. Неделю назад в сети появилось видео, снятое внутри автозаков.

Портал бросил клич в поисках участников этих событий. Кровавые подробности удалось заполучить, конечно, от пранкера, который представился Юрием и якобы позвонил прямо из больницы.

Окей, чуть позже TUT.BY поняли, что их поймали и удалили рассказ Юрия. Но что тогда что делать с рассказом Александра - героя этой же статьи?

Александр также помнит, что задержанного, который цитировал Библию, не трогали, просто просили, чтобы он был потише. А вот что происходило с мужчиной, которого на видео бьют, он не знает - смотреть приходилось в основном в пол, а его разговора с омоновцем не было слышно. Зато он помнит Юрия - нашего первого собеседника. У того были травмы, шла кровь, и силовики дали ему салфетки.

То есть на фейк они умудрились нахлобучить еще один свой фейк. Как их другой респондент мог видеть того, кого там точно не было? Возникает вопрос, а был ли этот второй человек в принципе, или это плод фантазии редакции? К слову, в статье всего три героя. А был ли третий?

Или еще одна "сенсация", над которой уже неделю смеется весь интернет. Новость "Белсата" с очередного воскресного марша: "На Пушкинской начались задержания, военные стреляют по людям в лица из детских пистолетов с резиновыми присосками". Невероятная фантазия, присланная в бот Telegram тут же оказалась в ленте новостей. Но что самое удивительное - когда уже все были в курсе, что это фейк, "Белсат" не опровергает свое сообщение, а аккуратно удаляет подробности про детские пистолеты. Новость о том, что кого-то там задержали до сих пор в ленте...

А в комментариях под этим фейком читатели сделали выводы и задумались, стоит ли верить всему, что пишут и говорят такие источники.

Повторимся, огрызок этого фейка и до сих пор в телеграм-канале "Белсата". Новость за 29 ноября, опубликована в 12:06. Можете проверить прямо сейчас, пока самые честные не удалили.