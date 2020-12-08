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Предложение президента - сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

09.12.2020 10:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Столбцах в разговоре президента с коллективом районной больницы звучали не только медицинские темы. Пандемия рано или поздно закончится, а нам нужно дальше жить, строить планы на будущее - свое и детей. Сейчас как никогда важно сохранить преемственность поколений, слышать мнение каждого, не свернуть с созидательного пути, по которому пусть и не быстрыми темпами, как кому-то хотелось бы, но все же наша страна идет уже четверть века.

Сейчас активно ведется подготовка ко Всебелорусскому народному собранию, которое, как ожидается, пройдет в начале следующего года. На нем будет принят не просто план развития государства на ближайшие пять лет. Там будут обсуждать судьбоносные для страны решения. В масштабном диалоге по традиции принимают участие самые разные слои общества - представители трудовых коллективов, врачи и педагоги, руководители крупных компаний, студенты и рабочие. Ведь крайне важно услышать мнение народа и получить общественную поддержку, и только затем решать наше будущее. Так, в ходе дискуссионных площадок на рассмотрение оргкомитету Собрания уже внесли более 8 тысяч предложений. Повесткой интересуются сегодня и врачи.

 
 
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Сегодня в Столбцах в разговоре президента с коллективом районной больницы звучали не только медицинские темы. Пандемия рано или поздно закончится, а нам нужно...
 
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