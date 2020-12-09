|
В Бресте новогодние утренники в садиках и «началке» не отменяют, но есть ограничения
09.12.2020 09:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Утренники для детсадовцев и младших школьников пока не отменяются, но есть определенные ограничения, пишет
В начальной школе праздники рекомендуют проводить в классах, в садиках — желательно, в группах.
Если же новогодний утренник проводится в большом зале, то он должен быть заполнен не более, чем на 50% от максимальной загрузки. На входе в зал необходимо осмотреть детей и обратить внимание на взрослых — чтобы на празднике не оказалось заболевших.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зал может быть заполнен не более, чем на 50% от максимальной загрузки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)