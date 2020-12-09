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В Бресте новогодние утренники в садиках и «началке» не отменяют, но есть ограничения

09.12.2020 09:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утренники для детсадовцев и младших школьников пока не отменяются, но есть определенные ограничения, пишет «Вечерний Брест» со ссылкой на горисполком.


В начальной школе праздники рекомендуют проводить в классах, в садиках — желательно, в группах.

Если же новогодний утренник проводится в большом зале, то он должен быть заполнен не более, чем на 50% от максимальной загрузки. На входе в зал необходимо осмотреть детей и обратить внимание на взрослых — чтобы на празднике не оказалось заболевших.

 
Теги: Брест
 
 
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Зал может быть заполнен не более, чем на 50% от максимальной загрузки.
 
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