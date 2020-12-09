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В Витебске за акции протеста задержали двух священников
09.12.2020 09:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске 8 декабря задержали греко-католического священника Алексея Воронко и ксендза Виктора Жука. До суда они находятся в ИВС,
Алексея Воронко — священника греко-католической церкви Воскресения Христова, и Виктора Жука — настоятеля костела Святого Владислава, обвиняют в нарушении законодательства о проведении массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП). Что конкретно им вменяют, пока неизвестно.
Священников задержали днем 8 декабря, доставили в Первомайский РОВД, а затем — в ИВС. Там они будут находиться до суда. Он запланирован на 9 декабря.
Напомним, 3 декабря суд Россонского района
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В Витебске 8 декабря задержали греко-католического священника Алексея Воронко и ксендза Виктора Жука. До суда они находятся в ИВС.
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