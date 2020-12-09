В Полоцком районе возбуждено уголовное дело об угрозе теракта на железной дороге

Источник материала: Tut.by

В Полоцком районе возле железнодорожной станции нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства». Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, сообщает Генпрокуратура.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

7 декабря, сообщает Генпрокуратура, около железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства». На более чем пять часов было задержано движение пяти поездов — двух пассажирских и трех грузовых.

Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 290 УК).

Предварительное расследование будет вести КГБ.