|
В Полоцком районе возбуждено уголовное дело об угрозе теракта на железной дороге
09.12.2020 09:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцком районе возле железнодорожной станции нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства». Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, сообщает Генпрокуратура.
7 декабря, сообщает Генпрокуратура, около железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства». На более чем пять часов было задержано движение пяти поездов — двух пассажирских и трех грузовых.
Прокурор Витебской области Вадим Сущинский возбудил уголовное дело об угрозе совершения акта терроризма, повлекшей иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 290 УК).
Предварительное расследование будет вести КГБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
7 декабря, по информации прокуратуры, около железнодорожной станции Адамово в Полоцком районе нашли «предмет с признаками самодельного взрывного устройства».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)