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Ренат Кузьмин рассказал всю цепочку преступного сговора Вашингтона и Киева
09.12.2020 09:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
О самостоятельности страны речи даже не идет. Мало того, Украина стала площадкой для отмывания грязных денег. Народный депутат Ренат Кузьмин рассказал всю цепочку преступного сговора Вашингтона и Киева.
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О самостоятельности страны речи даже не идет. Мало того, Украина стала площадкой для отмывания грязных денег. Народный депутат Ренат Кузьмин рассказал всю цепочку...
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