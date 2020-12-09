Депутат Рады об отношении МВФ к жителям Украины - дешевые рабы

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Тем временем официальный Киев трясет по всем фронтам. Накануне под Кабмином прошла акция протеста против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

На митинге сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Запад попросту порабощает население, не давая ничего взамен, несмотря на сладкие обещания.