|
Депутат Рады об отношении МВФ к жителям Украины - дешевые рабы
09.12.2020 09:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Тем временем официальный Киев трясет по всем фронтам. Накануне под Кабмином прошла акция протеста против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тем временем официальный Киев трясет по всем фронтам. Накануне под Кабмином прошла акция протеста против сотрудничества Украины с Международным валютным фондом. ...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)