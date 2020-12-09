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В. Мулик: Мы дома, но дом уже не наш
09.12.2020 09:59 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Киеве уже забыли, что такое самостоятельно принимать решения. Все полностью сосредоточено в руках зарубежных управленцев. "Мы дома, но дом уже не наш", - так подытожил диалог политолог Владимир Мулик, говоря о внешнем вмешательстве в дела страны.
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В Киеве уже забыли, что такое самостоятельно принимать решения. Все полностью сосредоточено в руках зарубежных управленцев. "Мы дома, но дом уже не наш", - так...
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