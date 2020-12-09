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Проезд в общественном транспорте подорожал в Минске: что стоит знать
09.12.2020 10:27 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 дек - Sputnik. С сегодняшнего дня в столице на 10 копеек дорожает проезд в общественном транспорте, рассказала Sputnik пресс-секретарь ГП "Минсктранс" Елена Громыко.
© Sputnik / Александр Уткин
Одна поездка в городском транспорте теперь стоит 75 копеек, в метро – 80 копеек, в экспрессных маршрутах – 90 копеек, в пригородном транспорте проезд подорожал на одну копейку за один километр.
"Что касается старых талонов, то они действуют 30 дней – по 7 января включительно. После этого их можно будет обменять в специализированных киосках с доплатой разницы", - пояснила собеседница.
Старые проездные действительны в течение своего срока действия, а вот цены на новые БСК увеличились на 15%. К примеру, проездной на 30 суток на один вид наземного транспорта ныне обойдется в 33,75 рублей, на метро – 36 рублей.
Последний раз общественный транспорт в Минске дорожал в декабре 2019 года – на 5 копеек. Напомним, что в ноябре текущего года новые цены на поездки установили в Гомельской и Гродненской областях, с первых чисел декабря – в Витебской, Брестской, Минской и Могилевской областях.
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