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Преступления без срока давности в документальном расследовании АТН "Армия тьмы"
09.12.2020 10:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Вермахт не только исполнял приказ, он причастен к военным преступлениям на оккупированной территории Беларуси. Первые лагеря смерти, убийства мирных граждан и зверства над военнопленными - дело рук немецкого солдата. Десятилетия в Германии существовала доктрина о "чистом вермахте" и преступном СС. Якобы все зверства на счету нацистских карательных формирований. Но документы из немецких архивов окончательно похоронили миф о незапятнанной армии Третьего рейха. Преступления без срока давности в документальном расследовании Агентства теленовостей "Армия тьмы". Смотрите сегодня на
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Вермахт не только исполнял приказ, он причастен к военным преступлениям на оккупированной территории Беларуси. Первые лагеря смерти, убийства мирных граждан и...
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