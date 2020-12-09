Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО. Суд не стал менять меру пресечения на более мягкую

Источник материала: Tut.by

9 декабря суд Центрального района рассмотрел жалобу защитника Катерины Борисевич на заключение ее под стражу. Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь. Судья Татьяна Оковитая постановила оставить жалобу без удовлетворения. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года.



Катерина Борисевич Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Рассмотрение жалобы проходило в закрытом режиме. Публично было оглашено только решение, саму Катерину в суд не доставили, и на оглашение даже не подключили ее по скайпу. На процессе присутствовали защитники Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Катерины Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу.

Гендиректор «ТУТ БАЙ МЕДИА» Людмила Чекина и известный адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указывали, что готовы дать личное поручительство Борисевич о том, что она, находясь на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения.

Напомним, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК (Разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия, санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы со штрафом и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию), следствие ведут сотрудники прокуратуры. Обвинение предъявлено журналисту Катерине Борисевич, которая готовила статью о Романе Бондаренко, и доктору Артему Сорокину, который оказывал ему медицинскую помощь.

Разглашение врачебной тайны уголовным законом отнесено к категории менее тяжких преступлений, при этом к фигурантам избрана самая строгая мера пресечения — заключение под стражу.

Формально под стражу могут взять по обвинению в преступлении, за которое предусмотрено наказание свыше двух лет лишения свободы. Но в большинстве случаев в такой ситуации избирается мера пресечения, не связанная с заключением под стражу (подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, залог или домашний арест). Более того, в последние годы правоохранительные органы и суды подчеркивали, что необходимо шире использовать альтернативные меры пресечения.

Следователь должен мотивировать, почему именно заключение под стражу следует применить к обвиняемому. Узнать формулировку пока мы не можем: адвокаты вынуждены были дать подписку о неразглашении, Генпрокуратура этот вопрос публично не комментировала.



Артем Сорокин. Фото с личной страницы в Facebook

Отметим, что ни Сорокин, ни Борисевич ранее не привлекались к уголовной ответственности, являются гражданами Беларуси, имеют постоянное место жительства в стране, работу, положительную характеристику с места работы. У Артема Сорокина трое детей, Катерина Борисевич одна воспитывает несовершеннолетнюю дочь — все это хорошо известно следствию, теперь и суду, однако мера пресечения остается максимально строгой.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обращались в Генеральную прокуратуру с просьбой избрать Катерине Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и эти доводы были проигнорированы. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.

По предъявленному обвинению Борисевич и Сорокина могут удерживать под стражей до шести месяцев.

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 178 УК — разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия. Что же такое «тяжкие последствия» относительно ст. 178 УК? В комментарии к Уголовному кодексу отмечается, что «под тяжкими последствиями понимаются, например, такие последствия, которые привели к увольнению лица с занимаемой должности, к разводу, самоубийству, заболеванию психической болезнью и т.п.». Как мы видим, перечисленные последствия имеют непосредственное отношение к лицу, о диагнозе которого узнала общественность.

Что же о «тяжких последствиях» сообщает Генеральная прокуратура? «Деяния названных лиц (врача и сотрудника TUT.BY. — Прим. ред.) повлекли за собой тяжкие последствия, выразившиеся в повышении напряженности в обществе, создании атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждении граждан к агрессии и противоправным действиям».

Важный момент: уголовным законом статья 178 отнесена к преступлениям против уклада семейных отношений и интересов несовершеннолетних, то есть не против общества и не против государства.

Артем Сорокин после задержания дважды появился в эфире государственных телеканалов. Он заявил, что признает вину, раскаивается в содеянном, хочет вернуться домой к семье и на работу. Также доктор призвал своих коллег не участвовать в акциях, а вернуться к обычной работе. После задержания доктора и журналиста по всей стране прошли акции в их поддержку под названием «Ноль промилле».

Несмотря на публичное покаяние, Сорокин продолжает удерживаться в следственном изоляторе — сначала в СИЗО КГБ, после в СИЗО № 1. Дело Сорокина вызвало волну возмущения в медицинском сообществе. Катерину Борисевич в сюжетах госТВ не показывали.

Белорусские и международные правозащитники признали Артема Сорокина и Катерину Борисевич политзаключенными, а дело против них — политически мотивированным.