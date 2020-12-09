Безработных – на контроль: Караник дал поручение по нетрудоустроенным

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Составить базу данных тех, кто не трудоустроен, поручил экс-глава Минздрава, губернатор Гродненской области Владимир Караник на совещании облисполкома.

"Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней. Тем, кто хочет трудиться, – помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, – вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу", – сказал Караник.

Главной темой совещания стала безопасность людей. Чиновники обсудили охрану правопорядка, дорожно-транспортные происшествия и пожары. Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, с пожарами ситуация за 11 месяцев ухудшилась, среди погибших – преимущественно трудоспособные безработные граждане и пенсионеры, а происшествия часто связаны со злоупотреблением спиртным.

"Учитывая, что такие же вводные присущи лицам, фигурирующим в сводках МВД, этой категории населения необходимо уделить пристальное внимание", – к такому выводу пришли на совещании, прежде чем перейти к обсуждению безработных.

Найти и обезвредить

7 декабря Александр Лукашенко поставил задачу правительству немедленно трудоустроить всех безработных , подключив и органы милиции.

"Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", – потребовал глава государства.

По его мнению, "неработающий, шатающийся человек не просто "протестун" на улице – это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления". Поэтому перечень "таких тунеядцев" должен быть.

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