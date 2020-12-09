ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Безработных – на контроль: Караник дал поручение по нетрудоустроенным

09.12.2020 11:49 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 дек – Sputnik. Составить базу данных тех, кто не трудоустроен, поручил экс-глава Минздрава, губернатор Гродненской области Владимир Караник на совещании облисполкома.

© CC0 / Pixabay/nkostyshev
До 14 960 рублей: собрали вакансии с самой большой зарплатой в Беларуси

"Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней. Тем, кто хочет трудиться, – помочь. Тех, кто занят в теневом бизнесе, – вывести на прозрачную экономическую деятельность. К взаимодействию с выпивающими и ведущими асоциальный образ жизни подключать психологов и наркологическую службу", – сказал Караник.

Главной темой совещания стала безопасность людей. Чиновники обсудили охрану правопорядка, дорожно-транспортные происшествия и пожары. Как сообщает пресс-служба Гродненского облисполкома, с пожарами ситуация за 11 месяцев ухудшилась, среди погибших – преимущественно трудоспособные безработные граждане и пенсионеры, а происшествия часто связаны со злоупотреблением спиртным.

"Учитывая, что такие же вводные присущи лицам, фигурирующим в сводках МВД, этой категории населения необходимо уделить пристальное внимание", – к такому выводу пришли на совещании, прежде чем перейти к обсуждению безработных.

Найти и обезвредить

7 декабря Александр Лукашенко поставил задачу правительству немедленно трудоустроить всех безработных, подключив и органы милиции.

"Немедленно поставить на учет всех тунеядцев болтающихся и заставить их работать", – потребовал глава государства.

По его мнению, "неработающий, шатающийся человек не просто "протестун" на улице – это будущий преступник, который подкидывает нам каждый день, каждую неделю, каждый месяц преступления". Поэтому перечень "таких тунеядцев" должен быть.

Читайте также: 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Экс-глава Минздрава и действующий губернатор Гродненской области поручил "уделить пристальное внимание" безработным.
 
Новости дня
Новости общества
 
Журналист TUT.BY Катерина Борисевич остается в СИЗО. Суд не стал менять меру пресечения на более мягкую
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика