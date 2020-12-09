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На Минском экспериментально-фурнитурном заводе погиб электромонтер
09.12.2020 11:51 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
8 декабря на Минском экспериментально-фурнитурном заводе нашли тело погибшего работника завода. Подробности
8 декабря, в 10 утра, в МЧС обратились с сообщением о порыве металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта на Минском экспериментально-фурнитурном заводе по адресу Старовиленская, 100. Между первым и вторым этажами трехэтажного корпуса застряла кабина лифта.
Сотрудники МЧС помогли выбраться из кабины кладовщику предприятия — 51-летней женщине, она не пострадала. В машинном помещении лифта обнаружили тело электромонтера по обслуживанию лифтов — 56-летний мужчина погиб.
Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит Следственный комитет.
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В корпусе Минского экспериментально-фурнитурного завода порвался металлический трос подъема-опускания кабины грузового лифта. Между первым и вторым этажами...
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