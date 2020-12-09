На Минском экспериментально-фурнитурном заводе погиб электромонтер

Источник материала: Tut.by

8 декабря на Минском экспериментально-фурнитурном заводе нашли тело погибшего работника завода. Подробности сообщает пресс-служба МЧС.

8 декабря, в 10 утра, в МЧС обратились с сообщением о порыве металлического троса подъема-опускания кабины грузового лифта на Минском экспериментально-фурнитурном заводе по адресу Старовиленская, 100. Между первым и вторым этажами трехэтажного корпуса застряла кабина лифта.

Сотрудники МЧС помогли выбраться из кабины кладовщику предприятия — 51-летней женщине, она не пострадала. В машинном помещении лифта обнаружили тело электромонтера по обслуживанию лифтов — 56-летний мужчина погиб.

Причина происшествия устанавливается. Расследование по факту гибели человека проводит Следственный комитет.