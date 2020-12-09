«Ударил просто так». На минчанина завели уголовное дело за нападение на милиционера

Источник материала: Tut.by

Пьяный мужчина шел ночью по улице Макаенка и, увидев двух милиционеров, ударил одного из них. На него завели уголовное дело по двум статьям. Подробности сообщает Следственный комитет.

2 ноября, около часа ночи, пьяный 31-летний мужчина шел по улице Макаенка. Увидев двух милиционеров, он подошел к ним и ударил одного из сотрудников. Когда его пытались задержать, мужчина сопротивлялся. По сообщению ведомства, милиционера мужчина ударил «просто так», до этого его не собирались задерживать.

Минчанину предъявлено обвинение по ст. 364 (Насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел) и ч. 2 ст. 363 (Сопротивление сотруднику органов внутренних дел с применением насилия) Уголовного кодекса Беларуси. Санкции первой статьи предусматривают наказание до шести лет лишения свободы, второй — ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Мужчина находится под стражей. Уголовное дело передано прокурору.