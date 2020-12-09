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Суд оставил без изменения меру пресечения журналистке tut.by Катерине Борисевич — она остается в СИЗО

09.12.2020 12:05 — Новости Общества | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 декабря. Суд Центрального района Минска оставил без изменения меру пресечения журналистке портала tut.by Катерине Борисевич — она остается в следственном изоляторе. 

Рассмотрение жалобы защиты на меру пресечения 9 декабря прошло в закрытом режиме, сообщает tut.by. Публично было оглашено только решение, Борисевич в суд не доставили и даже не подключили по скайпу. На процессе присутствовали защитники журналистки Михаил Боднарчук и Андрей Мочалов, а также прокурор. Защита просила избрать в отношении Борисевич меру, не связанную с заключением под стражу. 

Гендиректор "ТУТ БАЙ МЕДИА" Людмила Чекина и известный адвокат Дмитрий Горячко направили в суд ходатайство, в котором указали, что готовы дать личное поручительство в том, что Борисевич, оказавшись на свободе, не будет препятствовать следствию. Однако судья Татьяна Оковитая оставила жалобу без удовлетворения. 

"Журналисту и доктору, которые проходят обвиняемыми по делу о разглашении медицинской тайны, избрали самую строгую меру пресечения, несмотря на то что у них есть несовершеннолетние дети, Катерина одна воспитывает дочь. Таким образом, Катерина остается в СИЗО. Точный срок избранной меры нам неизвестен, поскольку с адвокатов взяли подписку о неразглашении. Исходя из практики, можно предположить, что речь идет о двух месяцах, то есть до 19 января 2021 года", — отмечает tut.by. 

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны. Она автор статьи, где приводится свидетельство врача об отсутствии алкоголя в крови избитого активиста Романа Бондаренко, который позже скончался в больнице. Второй фигурант — врач-анестезиолог Артем Сорокин, который оказывал Бондаренко медицинскую помощь. Генеральная прокуратура предъявила им обвинение по ч. 3 ст. 178 УК (разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию. По предъявленному обвинению Борисевич и Сорокина могут удерживать под стражей до шести месяцев. 

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обращались в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и она была проигнорирована. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса. 

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под условным названием "Ноль промилле". Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными.


Ирина Турчина, БелаПАН.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 9 декабря. Суд Центрального района Минска оставил без изменения меру пресечения журналистке портала tut.by Катерине Борисевич — она остается в...
 
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