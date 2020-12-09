«Страшно, когда ребенок спрашивает: «Тетя, я умру?». Врач-педиатр - о том, чего боится в работе

Источник материала: Tut.by

«Педиатрия вся пронизана страхами, потому что родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть, — своих детей». Это слова героини сегодняшнего выпуска проекта «Я боюсь» — врача-педиатра. Надежда лечит детей уже 10 лет. Она рассказала о своих страхах, трудностях работы с неизлечимо больными детьми, а еще о том, чего боятся родители, когда ребенок болеет.

Благодарим арт-пространство MAF за помощь в организации съемок.