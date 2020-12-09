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«Страшно, когда ребенок спрашивает: «Тетя, я умру?». Врач-педиатр - о том, чего боится в работе
09.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Педиатрия вся пронизана страхами, потому что родители доверяют нам самое дорогое, что у них есть, — своих детей». Это слова героини сегодняшнего выпуска проекта «Я боюсь» — врача-педиатра. Надежда лечит детей уже 10 лет. Она рассказала о своих страхах, трудностях работы с неизлечимо больными детьми, а еще о том, чего боятся родители, когда ребенок болеет.
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Педиатр рассказала о своих страхах (главный среди них - пропустить важный симптом), трудностях работы с неизлечимо больными детьми, а еще о том, чего боятся...
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