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Стало известно, почему утром у Дворца независимости большой красно-зеленый флаг был на земле

09.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На площади Государственного флага этим утром многие заметили, что государственный флаг был опущен. Причины объясняют в телеграм-канале «Минск. Официально».


В «Горремавтодоре» пояснили, что специалисты в этот момент проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания. Работы проводят по графику. После проверки механизма флаг вернули на место.

 
Теги: Минск
 
 
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На площади Государственного флага этим утром многие заметили, что государственный флаг был опущен. Оказывается, там проверяли работу механизма.
 
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