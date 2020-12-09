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Стало известно, почему утром у Дворца независимости большой красно-зеленый флаг был на земле
09.12.2020 12:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На площади Государственного флага этим утром многие заметили, что государственный флаг был опущен. Причины
В «Горремавтодоре» пояснили, что специалисты в этот момент проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания. Работы проводят по графику. После проверки механизма флаг вернули на место.
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На площади Государственного флага этим утром многие заметили, что государственный флаг был опущен. Оказывается, там проверяли работу механизма.
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