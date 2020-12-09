Стало известно, почему утром у Дворца независимости большой красно-зеленый флаг был на земле

Источник материала: Tut.by

На площади Государственного флага этим утром многие заметили, что государственный флаг был опущен. Причины объясняют в телеграм-канале «Минск. Официально».





В «Горремавтодоре» пояснили, что специалисты в этот момент проверяли работу механического и электрического оборудования флагштока в рамках технического обслуживания. Работы проводят по графику. После проверки механизма флаг вернули на место.