Генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование по факту насилия в отношении белоруса Максима Хорошина

Источник материала: Tut.by

Литовская Генпрокуратура сообщила о начале досудебного расследования случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции. Соответствующее заявление было подано при участии офиса Светланы Тихановской.



Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис заявил о начале расследования по заявлению гражданина Беларуси о насилии со стороны силовиков. Процедура возможна на основании литовского законодательства, в частности раздела о пытках статьи Уголовного кодекса о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Как сообщается, изложенные белорусом обстоятельства и другие первичные данные, имеющиеся у прокуратуры, позволяют применять универсальную юрисдикцию для данного случая — тогда место совершения преступления, а также гражданство потерпевших и подозреваемых не имеет значения. Наш соотечественник заявил, что был вынужден выехать из Беларуси в Литву, опасаясь за свою безопасность.

— Международное сообщество единодушно соглашается с необходимостью и важностью универсальной юрисдикции для защиты основных прав человека, а также для предотвращения и пресечения серьезных транснациональных преступлений, но такие случаи все еще редки и вызывают множество юридических вопросов. Поэтому я понимаю, что это досудебное расследование также будет чрезвычайно сложным, под пристальным наблюдением всех, и сегодня никто не может сказать, когда и чем это закончится. Однако, если мы руководствуемся правами человека как фундаментальной ценностью, у нас есть только одно правильное решение в этой ситуации — законно собирать и должным образом регистрировать как можно больше доказательных данных для судебного разбирательства, вне зависимости от того, когда и где оно состоится. Наша собственная история также обязывает нас не оставаться в стороне, — заявил генпрокурор Литвы.

Теперь в ходе досудебного расследования необходимо будет доказать не только обстоятельства совершения преступления, но также и то, что пытки по отношению к белорусскому гражданину применялись от лица государства, сообщили в ведомстве. Непосредственно расследованием под контролем Генпрокуратуры будет заниматься Бюро криминальной полиции Литвы.

Белорусский гражданин, о котором идет речь, — Максим Хорошин, совладелец цветочного магазина в Минске. Его задержали утром 13 октября и доставили в Первомайское РУВД столицы, оттуда отправили в больницу — у мужчины были диагностированы различные травмы. Сам он утверждал, что был избит прямо в РУВД. Вскоре Хорошин уехал с семьей в Литву «на реабилитацию».

Как говорится в телеграм-канале Светланы Тихановской, именно от лица офиса экс-кандидата в президенты Беларуси адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина.

— Это серьезный шаг к справедливости. Мы уже готовим заявления и доказательства по новым делам. Важно помнить: все, кто прошел через насилие со стороны режима, может подавать доказательства в Единую книгу регистрации преступлений. Материалы проверки, которые юристы составляют из базы ЕКРП, смогут стать поводом для новых обвинений по универсальной юрисдикции. Период безнаказанности для тех, кто репрессирует мирных белорусов, закончился. Теперь каждый из них может оказаться в списках Интерпола, — прокомментировал решение литовской Генпрокуратуры советник Тихановской Александр Добровольский.

Ранее сообщалось , что штаб Тихановской планирует инициировать схожие расследования и других подобных заявлений в странах, куда вынуждены были выехать граждане нашей страны, пострадавшие, как они утверждают, от насилия со стороны белорусских силовиков.