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В Бресте на свободу вышел ведущий гражданской панихиды по активисту Роману Решецкому
09.12.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
9 декабря на свободу после трех суток в ИВС вышел брестчанин Виталий Казак, которого
Изолятор Виталий Казак покинул без суда и протокола.
— Мне сказали, что в отношении меня проводилась административная проверка, — рассказал TUT.BY брестчанин.
Всю музыкальную аппаратуру, которую изъяли у Виталия при задержании, ему вернули.
В заключении Виталий провел трое суток. Его задержали 6 декабря после того, как он провел
Напомним, участник протестов Роман Решецкий
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Изолятор Виталий Казак покинул без суда и протокола.
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