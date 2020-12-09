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В Бресте на свободу вышел ведущий гражданской панихиды по активисту Роману Решецкому

09.12.2020 14:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

9 декабря на свободу после трех суток в ИВС вышел брестчанин Виталий Казак, которого задержали после панихиды по умершему активисту Роману Решецкому.


Церемония прощания с Романом Решецким. Фото: Олег Полищук, Брестская газета

Изолятор Виталий Казак покинул без суда и протокола.

— Мне сказали, что в отношении меня проводилась административная проверка, — рассказал TUT.BY брестчанин.

Всю музыкальную аппаратуру, которую изъяли у Виталия при задержании, ему вернули.

В заключении Виталий провел трое суток. Его задержали 6 декабря после того, как он провел гражданскую панихиду по активисту Роману Решецкому. Об этом его попросили родственники Романа.

Напомним, участник протестов Роман Решецкий умер 4 декабря в своей квартире. Точную причину произошедшего установят эксперты. Признаков насильственной смерти на теле брестчанина не обнаружено.

 
 
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