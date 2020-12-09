Рене Фазель хочет провести чемпионат мира - 2021 по хоккею в Минске

Источник материала: БT

Международная федерация хоккея не должна быть заложницей политических игр. Об этом заявил президент организации Рене Фазель, отвечая на вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске и Риге в следующем году. Ранее различные европейские общественные организации призывали Международную федерацию хоккея на льду перенести форум, однако Фазель отметил, что он не ожидает переноса турнира из Минска. Чемпионат мира должен пройти с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Рене Фазель: "Мы планируем поехать в Беларусь, чтобы пообщаться там с людьми. Мы хотели поехать туда на этой неделе, но вирус нам не позволил этого сделать, и мы пообщаемся, как только поедем в Беларусь. Мы пристально смотрим за ситуацией. Наша цель - провести турнир в Беларуси, мы хотим сделать это ради болельщиков, которые этого заслуживают, и мы не должны позволять себе находиться под давлением политики и не хотим быть заложниками политических игр. Безопасность и здоровье участников турнира и зрителей - это наш приоритет, и у нас довольно прозрачное обсуждение с местными властями".