12 числа 12 месяца в 12 часов в Логойске в честь открытия сезона пройдет большой спортивный праздник

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В белорусских горнолыжных центрах начинается зимний сезон. Традиционно первыми заснеживают склоны в горнолыжном комплексе "Логойск": здесь уже работает учебная и одна из основных трасс. К слову, с новичками занимаются опытные инструкторы как по лыжам, так и сноуборду. В распоряжении всех любителей активного отдыха прокат спортивного инвентаря. В этом сезоне интерес к морозному драйву на склонах повышенный не только у белорусов. Многие соскучились по настоящей зиме. Несмотря на эпидемические сложности, к нам стремятся приехать и из соседних стран.

Леонид Кравчук, начальник отдела горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск": "Запросы идут из России, Украины. Мы отвечаем на все вопросы и сотрудничаем с нашим таможенным комитетом, чтобы понять, кто может пересечь границу и какие условия для этого нужны. Мы еще являемся и оздоровительным комплексом. Не стоит это забывать. Поэтому мы предлагаем активный вид отдыха, банный отдых, квесты. У нас есть собственный конный клуб, и мы можем предложить и конные прогулки в том числе".



В эту субботу все любители зимних видов спорта и активностей смогут ощутить своего рода магию чисел. 12 числа 12 месяца в 12 часов в Логойске в честь открытия сезона пройдет большой спортивный семейный праздник.