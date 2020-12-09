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Началось: в Гродненской области составят базу безработных

09.12.2020 14:29 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Власти Гродненской области немедленно приступили к выполнению поручения Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных.

На сайте Гродненского исполкома сообщается, что его председатель Владимир Караник уже отдал распоряжение собрать в единую базу данные всех безработных. 

«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней», — цитирует Караника пресс-служба.  Помощь будет заключаться в попытке трудоустроить всех желающих найти работу.

Кроме того, власти области бросят усилия на борьбу с теневым бизнесом, занятых в котором будут выводить в «прозрачную экономическую деятельность».  Также Караник отдал поручение заняться людьми, ведущими асоциальный образ жизни: их в экономическую деятельность будут возвращать при помощи наркологов и психологов.

Напомним, что 7 декабря Александр Лукашенко приказал взять на учет всех неработающих граждан и заставить их работать. Для этого он разрешал подключить сотрудников силовых ведомств.

 
 
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Власти Гродненской области немедленно приступили к выполнению поручения Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных.
 
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