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Началось: в Гродненской области составят базу безработных
09.12.2020 14:29 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Власти Гродненской области немедленно приступили к выполнению поручения Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных.
На сайте Гродненского исполкома сообщается, что его председатель Владимир Караник уже отдал распоряжение собрать в единую базу данные всех безработных.
«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней», — цитирует Караника пресс-служба. Помощь будет заключаться в попытке трудоустроить всех желающих найти работу.
Кроме того, власти области бросят усилия на борьбу с теневым бизнесом, занятых в котором будут выводить в «прозрачную экономическую деятельность». Также Караник отдал поручение заняться людьми, ведущими асоциальный образ жизни: их в экономическую деятельность будут возвращать при помощи наркологов и психологов.
Напомним, что 7 декабря Александр Лукашенко
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Власти Гродненской области немедленно приступили к выполнению поручения Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных.
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