Началось: в Гродненской области составят базу безработных

Власти Гродненской области немедленно приступили к выполнению поручения Александра Лукашенко по трудоустройству всех безработных.

На сайте Гродненского исполкома сообщается, что его председатель Владимир Караник уже отдал распоряжение собрать в единую базу данные всех безработных.

«Нужно максимально оперативно во всех районах составить базу данных тех, кто не трудоустроен, и работать с ней», — цитирует Караника пресс-служба. Помощь будет заключаться в попытке трудоустроить всех желающих найти работу.

Кроме того, власти области бросят усилия на борьбу с теневым бизнесом, занятых в котором будут выводить в «прозрачную экономическую деятельность». Также Караник отдал поручение заняться людьми, ведущими асоциальный образ жизни: их в экономическую деятельность будут возвращать при помощи наркологов и психологов.