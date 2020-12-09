Источник материала: Tut.by

9 декабря в Бресте начался суд над 34-летним Дмитрием Щурко. Его обвиняют в краже милицейской рации во время акции протеста 20 сентября.



Во время разгона акции протеста 20 сентября силовики выстрелили один раз в воздух

Обвиняемый — житель Бреста. Ранее к уголовной ответственности не привлекался, образование профессионально-техническое, воспитывает двоих детей: восьми и двух лет.

Инцидент, за который судят Дмитрия Щурко, произошел 20 сентября. В это время на углу улиц Советской и Гоголя собрались участники акции протеста. К ним подъехал микроавтобус с силовиками, начались задержания. По версии обвинения, мужчина воспользовался тем, что милиционеры отвлеклись на участников демонстрации, и достал из подсумка бронежилета одного из них радиостанцию. Похищенную рацию он унес домой. Через день его вызвали в отделение милиции, где он вернул оборудование. В УВД ущерб оценили в 890 рублей.

«Из подсумка ее никто не выхватывал»

Брестчанин виновным себя не признал. Суду он рассказал, что 20 сентября приехал на Советскую прогуляться:

— В районе магазина Colin’s подъехал бус без опознавательных знаков. Из него вышли люди без опознавательных знаков в черной форме. По людям [демонстрантам] сразу было видно, что они напуганы: они, как и я, не видели, кто находится перед ними. Далее часть людей организовались в стенку защищаться. Получилось так, что я оказался прижат к зданию этой стенкой и нападавшими.

Возле магазина завязалась потасовка. Силовики подбежали к Дмитрию, сказали ему «лежать» и попытались скрутить.

— Я попросил помощи, меня освободили. После чего я увидел на плитке лежащую рацию. Ни у кого из подсумка ее никто не выхватывал. Рация лежала на плитке, — повторяет обвиняемый.

Он говорит, что поднял ее с плитки для того, чтобы «приобщить к уголовному делу против налетчиков».



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

После этого Дмитрий отошел от места задержания и сказал в радиостанцию: «У меня ваша рация». Ему никто не ответил. С улицы Гоголя брестчанин пошел на рынок, купил новую майку, так как старую порвали во время потасовки, и уехал домой.

Через день Дмитрию позвонили из уголовного розыска и сказали подойти в милицию. В райотделе брестчанин вернул рацию. Затем его допросили, задержали и отправили в ИВС Ленинского РОВД.

В суде мужчина пояснил, что красть рацию он не собирался. С тротуара он ее подобрал для того, чтобы использовать в качестве доказательства преступлений неизвестных, которые задерживали мирных демонстрантов. Такого уголовного дела, конечно, не возбуждалось, а сам Дмитрий до звонка из уголовного розыска ни в милицию, ни в СК, ни в прокуратуру с заявлением не обращался.

— Не успел, — объяснил брестчанин. — Я находился в небольшом шоке, консультировался, как возбудить дело о нападении, попытке похищения. Я в этом не специалист, мне нужно было время. Я и не знал толком, куда ее [рацию] возвращать, — рассказал Дмитрий.

«Такой шеврон на колхозном рынке стоит 3 рубля»

На первом судебном заседании также изучили письменные материалы дела. Среди них был диск с видеозаписями. На одном из роликов видно, как человек, похожий на Дмитрия, отбегает от толпы, где проходят задержания. В поднятой руке он держит радиостанцию. Также по записям видно, что у силовиков на рукавах были нашивки ОМОНа.

— Да, был шеврон, но такой на колхозном рынке стоит 3 рубля, — сообщил суду Дмитрий.

На этом судья объявил перерыв до 18 декабря. На следующем заседании заслушают свидетеля — сотрудника ОМОНа.

Дмитрию, если его признают виновным в краже, грозят общественные или исправительные работы, штраф, арест, до трех лет ограничения или лишения свободы.