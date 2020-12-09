Следственный комитет отказался возбудить уголовное дело на милиционеров, которые сломали нос журналисту

Источник материала: Tut.by

15 июля журналист «Радыё Свабода» Антон Трофимович вел прямое включение у здания Центризбиркома, куда пришли сотни минчан , чтобы подать жалобу на отказ в регистрации кандидатом в президенты Виктора Бабарико. Антона задержали на Немиге, из микроавтобуса выскочили семь бойцов ОМОНа, без объяснения причин скрутили и потащили в машину. На журналиста надели наручники и поставили на колени, в рот засунули кулак, чтобы не кричал, разбили нос. Медики зафиксировали перелом и наложили швы. Почти пять месяцев Следственный комитет решал, нужно ли возбуждать уголовное дело в отношении милиционеров. И вот пришел ответ — нет состава преступления.



Фото: «Радыё Свабода»

На следующий день после задержания Антон Трофимович написал заявление в Следственный комитет, в котором указал, что в отношении него совершено преступление по ст. 198 Уголовного кодекса.

Статья 198 Уголовного кодекса:

Воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной профессиональной деятельности журналиста либо принуждение его к распространению или отказу от распространения информации, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, ущемлением прав и законных интересов журналиста, наказываются штрафом, или лишением права занимать определенные должности, или заниматься определенной деятельностью, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Вот как Антон описывал задержание :

— Калі я выйшаў з вуліцы Мяснікова на Нямігу, каля мяне прыпыніўся мікрааўтобус, адкуль выбеглі 6−7 чалавек, двое ў форме АМАПа, астатнія — у цывільным. Мне закруцілі рукі за спінай, засунулі ў рот руку, каб я не крычаў. Пры затрыманні моцна стукнулі па носе. У мікрааўтобусе мяне пасадзілі на падлогу на калені, хоць свабодныя месцы ў машыне былі, сярод затрыманых былі толькі я і журналістка Віялета Саўчыц, супраць яе фізічную сілу не ўжывалі, мне надзелі кайданкі за спінай, увесь час трымалі галавой уніз. У мяне цякла кроў, але супрацоўнікі міліцыі на гэта не рэагавалі. Уся падлога пада мной была ў крыві, вопратка таксама запэцканая крывёю. У мяне на шыі вісеў вялікі бэйдж, я паўтараў, што я журналіст, амапаўцы знялі пасведчанне і перапісалі дадзеныя. То бок яны дакладна ведалі, што я журналіст, на якой падставе я быў затрыманы, ніхто не казаў, як і куды нас вязуць.



Фото: «Радыё Свабода»

Журналистов доставили в Заводское РУВД, где сотрудники переписали данные из удостоверений и паспортов.

— Я ізноў паўтараў, што я журналіст, прасіў, каб яны звярнуліся да прэс-сакратара мінскай міліцыі, ведаю, што ў гэты ж час мае калегі званілі ў прэс-службу, — говорил журналист. — Супрацоўнікі перапісалі дадзеныя з дакументаў, спыталі хіба, чаму так шмат віз у пашпарце, больш ніякіх пытанняў. Пасля прыйшоў хтосьці з кіраўніцтва, як і астатнія, ён не прадставіўся, сказаў, што мы можам быць свабодныя.

Трофимович обратился в Следственный комитет. Через два месяца пришел ответ: проверку по заявлению приостановили, поскольку не поступили данные о судебно-медицинской экспертизе. Саму экспертизу журналист прошел своевременно, причина, по которой письмо два месяца шло от экспертов до следователей, неизвестна. На днях журналист получил ответ, что в возбуждении уголовного дела отказано — следователи не усматривают в действиях милиционеров состав преступления.

— Было б наіўна разлічваць на нешта іншае. Асабліва пасля таго, як людзям з цяжэйшымі траўмамі адмовілі ў крымінальных справах супраць сілавікоў, — цитирует Антона «Радыё Свабода».

Вот как комментировала задержание Трофимовича пресс-секретарь минской милиции Наталья Ганусевич:

— Гражданин оказал неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. В рамках административного процесса он был задержан и доставлен для разбирательства в Заводское РУВД г. Минска. Телесные повреждения, о которых сообщает молодой человек, были получены им во время неповиновения.

Однако к административной ответственности за неповиновение Трофимовича не привлекали.

До конца сентября Антон Трофимович работал как аккредитованный журналист белорусской службы «Радыё Свабода». Он подал документы на переаккредитацию, но вот уже два месяца Министерство иностранных дел не может принять решение. Такая же ситуация и по другим заявкам журналистов «Радыё Свабода».