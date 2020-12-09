Россиянка делилась видео о силовиках в Instagram. Сейчас она на Окрестина, ей может грозить депортация

Источник материала: Tut.by

8 декабря столичная милиция сообщила , что главное управление собственной безопасности МВД по Минску установило личность 24-летней девушки — гражданки России. Она размещала в своих соцсетях видео и сопровождала их комментариями, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям». Друзья девушки рассказали TUT.BY, что 2 декабря ее пригласили в отдел по гражданству и миграции. После этого визита она перестала выходить на связь, а на следующий день нашлась на Окрестина: ее осудили по статье 23.34 КоАП. После отбытия ареста девушку может ожидать депортация.



Фото: TUT.BY

Карина В. — гражданка России, ее родители живут в приграничном Рославле — городе в Смоленской области.

В Беларусь, рассказывают ее друзья, она приехала шесть лет назад. В 2014-м девушка поступила в Международный экологический институт имени Сахарова при БГУ в Минске. Здесь, в Беларуси, у нее жила бабушка и другие родственники.

— У Карины есть белорусские корни. Когда она думала, куда поступать, решила выбрать не Москву, а Минск, поскольку здесь у нее родные.

После окончания университета Карина устроилась работать в частную медицинскую лабораторию. По словам ее близких, каждый год она получала временный вид на жительство, проблем с законом у нее не было.

События, которые в последние месяцы происходили в Беларуси, сильно потрясли Карину, рассказывает ее молодой человек Алексей.

— Карина очень эмоционально воспринимает все происходящее. Да и сама по себе она сентиментальный человек, может расплакаться, когда видит насилие или несправедливость. Но на акции протеста, насколько мне известно, она не ходила.

В видео, которое разместила пресс-служба ГУВД Мингорисполкома, показаны скриншоты историй, которыми Карина делилась в своем Instagram-профиле. На одной из них — перепост видео, в котором спецтранспорт сбивает силовика, на другой — допрос задержанного и избитого молодого человека, на третьей — видео, снятое предположительно в автозаке. Каждая «история» сопровождается коротким комментарием девушки, «выражающими крайне негативное отношение автора к правоохранителям».



Скриншот видео ГУВД Мингорисполкома

— У Карины открытый аккаунт, в нем она делилась тем, что ее глубоко затрагивало. Сами сториз исчезают через сутки. Кто сделал их скриншоты и передал в милицию — без понятия. То ли есть специальный отдел, который следит за соцсетями, то ли кто-то из ее подписчиков «зафиксировал» эти сториз и передал в милицию, — предполагают друзья.

По их словам, 1 декабря Карине позвонила девушка, представилась сотрудницей отдела по гражданству и миграции Заводского района Минска и попросила срочно приехать. По какой причине — не уточнила.

— В тот день Карина работала, поэтому сказала, что будет завтра. 2 декабря она приехала в отдел, оттуда ее забрали «на разговор» двое мужчин в штатском. Сказали, что вечером она позвонит, но, конечно, не позвонила. На следующее утро мы нашли ее имя в списках на Окрестина. Дежурили в суде Заводского района, но в канцелярии ответили, что такое дело к ним не поступало. В итоге только в ЦИПе нам сказали, что Карина выйдет на свободу 17 декабря, то есть, получается, ее осудили на 15 суток. Когда успели — непонятно.

«В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что имея регистрацию на временное пребывание, девушка активно посещала несанкционированные массовые мероприятия, выражая свою, как она пояснила, „гражданскую“ позицию», — сообщает пресс-служба минской милиции.

Видео: ГУВД Мингорисполкома

Друзья говорят, им неизвестно, чтобы Карина участвовала в несанкционированных акциях. Ее фотографий с митингов они не видели. Предполагают, что правоохранители получили доступ к ее телефону и перепискам: после задержания Карина была онлайн в Instagram и Telegram.

— Что там нашли — без понятия. Девушка, которая сидела в одной камере с Кариной, после освобождения рассказала нам, якобы в ее переписках увидели, чтó она писала подругам, когда ездила со своим молодым человеком в «Материк» на Каменной горке — там как раз проходил марш соседей. Но проверить эту информацию сложно: выписку из постановления суда дают только родителям, они из-за закрытых границ не могут выехать из России. Мы только из сообщения милиции узнали, что ее осудили по статье 23.34 КоАП. За что — так и не знаем.

В том же сообщении указывается , что «после отбытия административного ареста девушку ожидает высылка из страны». Родителям Карины в отделе по гражданству и миграции сказали, что после освобождения «будет стоять вопрос о депортации».

— В Беларуси, по сути, Карина взрослела, здесь у нее появились друзья и работа — все это она потеряет, если ее депортируют. Из-за чего? По сути, из-за постов в Instagram.