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Строительный забор убрали. Во дворе на Немиге хотели построить парковку, но что-то пошло не так

09.12.2020 16:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале октября во дворе на Немиге кооператив из административных зданий планировал организовать на месте детской площадки парковку на 41 место. Детскую площадку при этом планировали отремонтировать и подвинуть в сторону. Но после возмущения местных жителей в ход строительных работ вмешалась прокуратура, теперь здесь нет ни ограждения под стройку, ни паспорта объекта. Мы разбирались, что произошло.


На этом месте кооператив планировал построить парковку на 41 место

В октябре возле дома на Немиге, 6, детскую площадку окружили строительным забором. На домах развесили объявления, где было сказано только о ремонте детской площадки и благоустройстве. Но на паспорте объекта было указано, что здесь будет парковка на 41 место. Согласно плану, детскую площадку собирались оборудовать в стороне.

Местных жителей это не устроило: рядом школа, зеленых зон во дворе не осталось, при этом паркингов в центре хватает. Кроме того, участок для стоянки и благоустройства — это земли общего пользования.

Представитель кооператива нам объясняла, что все работы согласованы, решение по благоустройству выдавала администрация Центрального района. Тем не менее забор с площадки исчез, нет и паспорта объекта.

Прокуратура внесла представление, а чиновники не получили запрошенные у кооператива документы

Местные стали писать коллективные обращения чиновникам. Одно из писем дошло и до прокуратуры.

В электронном ответе ведомства сказано, что в ходе проверки найдены нарушения, в связи с этим прокуратурой города Минска в адрес администрации Центрального района внесено представление об устранении нарушений, в том числе с требованием об отмене решения о разрешении по строительству и эксплуатации автомобильной стоянки с благоустройством.


Скриншот письма, которое получила одна из местных жительниц

В Мингорисполкоме также отреагировали на обращения. 3 декабря за подписью зампредседателя Мингорисполкома Александра Дороховича пришел ответ, в котором сказано, что администрация Центрального района направляла кооперативу документ о приостановлении действия заключения по стройке. Приостановление будет действовать, пока кооператив не предоставит документы, которые подтверждают, что нарушений пожарных и санитарных норм на объекте нет. Также кооперативу нужно пройти экспертное сопровождение по объекту.

— В настоящее время запрошенная документация кооперативом по строительству и эксплуатации автомобильной стоянки «На Раковской» не предоставлена, в связи с чем реализация объекта не может быть выполнена, — сказано в письме зампредседателя Мингорисполкома.



Из Центра гигиены и эпидемиологии Центрального района местные жители также получили ответ на обращение. Но там им пояснили, что санитарный надзор согласовывает заключения проектов только на капитальный ремонт и реконструкцию, при которых увеличивают мощность и меняют целевое назначение объектов социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

А заказчик работ, проектная организация и подрядчик в Центр гигиены не обращались за заключением о соблюдении санитарных требований объекта, где собирались строить стоянку и благоустраивать территорию.

Поэтому в Центре гигиены и эпидемиологии не могут оценить, как исполняется санитарно-эпидемиологическое законодательство на этом объекте.

Местный житель: «Со стороны застройщика все началось с обмана»


Местные жители на встрече в октябре собирают подписи против строительства парковки. За их спиной виден забор, которым оградили территорию

Местный активный житель Иван Невмержицкий рассказал, что устно чиновники объяснили людям: если владельцы административных зданий, которые входят в кооператив (а это объекты по адресу Раковская, 14б, 14в, 14г, 16б), смогут обосновать, почему данная автостоянка им необходима, то, возможно, будет принято решение о разрешении строительства.

— По итогу на сегодняшний день строительство на площадке не идет. Последовала бескомпромиссная общественная реакция, потому что со стороны застройщика все началось с обмана, когда были эти объявления о том, что здесь посадят деревья, сделают площадки, но не было ни слова про строительство автостоянки, — говорит Невмержицкий.


Такие объявления развесили на подъездах перед началом работ

По его словам, если бы изначально между жителями и кооперативом был открытый диалог, то ситуация не вызвала бы у людей такого непонимания.

— А когда представитель кооператива нам заявил, что на землях общего пользования они будут делать парковку для себя без права пользования ею жильцами домов — это вызвало недоумение (на паспорте объекта было указано, что это будет парковка без ограничения доступа, но на встрече местные узнали, что на стоянке будет шлагбаум. — Прим. TUT.BY). Непонятно, с каких пор можно захватывать общественные земли для личной эксплуатации без проведения аукциона, — рассказал Невмержицкий.


Сейчас площадка доступна, забор убрали, сняли и паспорт объекта


По словам Невмержицкого, представитель кооператива предложил обращаться в кооператив тем, кто все же захочет пользоваться этой парковкой — для этого предлагали выкупить место на автостоянке за 6−8 тысяч долларов.

Руководитель кооператива «На Раковской» не смогла дать нам комментарии. В администрации Центрального района от комментариев отказались.

TUT.BY будет следить за ситуацией.

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Теги: Минск
 
 
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В начале октября во дворе на Немиге кооператив из административных зданий планировал установить на месте детской площади парковку с благоустройством. Но в дело...
 
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