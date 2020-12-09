Источник материала: БелаПАН

Минск, 9 декабря. В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и администратора регионального новостного сайта korelichi.by Каролину Князькову, сообщает интернет-ресурс на своей странице в " ВКонтакте ".

Отмечается, что Князькову задержали сотрудники Кореличского РОВД. У нее дома провели обыск, изъяли технику. Задержаны и родители Князьковой.

Каролина Князькова работает инструктором-методистом в детско-юношеской спортивной школе Кореличского района. "Уже на протяжении двух недель на нее оказывалось давление на работе. Местные власти любым способом пытались избавиться от Каролины, но взять на себя ответственность и уволить не смогли", — говорится в сообщении интернет-ресурса в соцсети.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на Князькову и членов ее семьи составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержана основательница регионального новостного сайта korelichi.by Каролина Князькова Минск, 9 декабря. В Кореличах (Гродненская область) утром 9 декабря задержали основательницу и администратора регионального новостного сайта korelichi.by Каролину...

Захар Щербаков, БелаПАН.