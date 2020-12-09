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Прогноз погоды на 10 декабря
09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется влияние атмосферного фронта.
10 декабря на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица, днем местами по Брестской и Гомельской областям ожидается гололед.
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Погодные условия в Беларуси будет определять западная периферия антициклона с центром над европейской территорией России, днем по юго-западной половине скажется...
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