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Ледяное покрытие, которое в последние дни образовалось на водоемах, пока еще очень слабое

09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выходить на тонкий лед категорически запрещается. А предупредить несчастные ситуации на воде помогут простые правила. Безопасный лед - прозрачный с зеленым или синим оттенком, а толщина - не менее 7 сантиметров. Во время движения группой надо сохранять дистанцию в 5-6 метров. А если провалились под лед, действовать оперативно.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Предотвращаем панику и пробуем закарабкаться на лед. Можем спиной от кромки льда или ногой от противоположной кромки отпихнуться и выбросить себя на лед. Дальше на ноги мы не поднимаемся. Кувыркаемся, ползком к берегу".

После по возможности снять мокрую одежду и разогреть тело. Помогут физические упражнения, растирание и горячий чай. Также необходимо обратиться за медицинской помощью.

 
 
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Выходить на тонкий лед категорически запрещается. А предупредить несчастные ситуации на воде помогут простые правила. Безопасный лед - прозрачный с зеленым или...
 
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