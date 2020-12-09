Гололедица и морозная погода - до конца недели

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Морозная погода и гололедица на дорогах - до конца недели в прогнозах синоптиков. В ближайшие сутки - холодная ветреная погода, преимущественно без осадков. В ночные часы по области до 8 градусов мороза. Днем - до 5 с минусом. С четверга зимний характер погоды дополнят осадки в виде мокрого снега и дождя. Госавтоинспекция обращает внимание водителей и пешеходов! Прежде всего автолюбителям надо снижать скорость движения. По возможности, избегать резких торможений автомобиля, что опасно на скользкой дороге. Пешеходы также должны быть максимально внимательными и осторожными - не забывать в темное время обозначать себя фликерами.