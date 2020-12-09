В горнолыжных центрах Минской области начался зимний сезон

Источник материала: БT

Мороз и солнце - день... спортивный! В горнолыжных центрах Минской области стартует зимний сезон. Традиционно первыми заснеживают склоны в горнолыжном комплексе "Логойск": здесь уже работает учебная и одна из основных трасс. В распоряжении всех любителей активного отдыха прокат спортивного инвентаря.

В этом сезоне интерес к морозному драйву на склонах повышенный не только у белорусов. Многие соскучились по настоящей зиме. Несмотря на эпидемические сложности, к нам стремятся приехать также и из соседних стран.

Леонид Кравчук, начальник отдела горнолыжного спортивно-оздоровительного комплекса "Логойск": "Запросы идут из России, Украины. Мы отвечаем на все вопросы и сотрудничаем с нашим таможенным комитетом, чтобы понять, кто может пересечь границу и какие условия для этого нужны. Мы еще являемся и оздоровительным комплексом. Не стоит это забывать. Поэтому мы предлагаем активный вид отдыха, банный отдых, квесты. У нас есть собственный конный клуб, и мы можем предложить и конные прогулки в том числе".

Кстати, с новичками занимаются опытные инструкторы как по лыжам, так и сноуборду. Некоторые из них - мастера спорта международного класса.

Мария Тихвинская, инструктор по горным лыжам, мастер спорта России международного класса: "Снег очень плотный, хороший, не водянистый. Идеальный для обучения. Мы делаем все возможное, чтобы наши друзья приезжали на горные лыжи и сноуборд. Мы проводим обучение в игровой форме, чтобы нашим детям очень нравилось".

Отметим, готовятся к сезону в эти дни и в республиканском горнолыжном центре "Силичи". В пятницу, 11 декабря, здесь откроются сразу две трассы.