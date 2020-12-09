|
Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич
09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Сегодня утром не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Информацию подтвердили в Совете Министров. Ему было 84 года. Родился Вячеслав Кебич в деревне Конюшевщина Минской области. После окончил Белорусский политехнический институт. С 1978 года был генеральным директором Минского станкостроительного завода имени Кирова. А в 90-х - заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета Министров Беларуси. Вячеслав Кебич - лауреат Государственной премии Беларуси. 8 декабря 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня утром не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Информацию подтвердили в Совете Министров. Ему было 84 года. Родился Вячеслав Кебич в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)