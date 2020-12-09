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Умер первый премьер-министр Беларуси Вячеслав Кебич

09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня утром не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Информацию подтвердили в Совете Министров. Ему было 84 года. Родился Вячеслав Кебич в деревне Конюшевщина Минской области. После окончил Белорусский политехнический институт. С 1978 года был генеральным директором Минского станкостроительного завода имени Кирова. А в 90-х - заместитель председателя Совета Министров, председатель Госплана БССР. В 1990-1994 годах - председатель Совета Министров Беларуси. Вячеслав Кебич - лауреат Государственной премии Беларуси. 8 декабря 1991 года был одним из тех, кто подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР.

 
 
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Сегодня утром не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Информацию подтвердили в Совете Министров. Ему было 84 года. Родился Вячеслав Кебич в...
 
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