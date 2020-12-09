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Умерла Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году
09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Она передала в Москву информацию о капитуляции фашистской Германии. В Гомеле на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году. В начале войны ей исполнилось всего 20 лет. Ветеран была в штабе 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. Вот архивные видеозаписи гомельского многопрофильного лицея, где участница Великой Отечественной войны говорит о важности сохранения мира.
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Она передала в Москву информацию о капитуляции фашистской Германии. В Гомеле на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская -...
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