Умерла Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году

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Она передала в Москву информацию о капитуляции фашистской Германии. В Гомеле на 101-м году жизни скончалась ветеран Великой Отечественной войны Любовь Нетупская - телеграфистка, сообщившая о Победе в 1945 году. В начале войны ей исполнилось всего 20 лет. Ветеран была в штабе 1-го Белорусского фронта, участвовала в освобождении Беларуси, Польши и Германии. Вот архивные видеозаписи гомельского многопрофильного лицея, где участница Великой Отечественной войны говорит о важности сохранения мира.

В Гомель Любовь Нетупская переехала около 30 лет назад. С этим городом у нее совместная значимая дата: 26 ноября - день ее рождения и день освобождения Гомеля от немецко-фашистских захватчиков. Еще в ноябре она принимала поздравления со столетием, а спустя несколько дней ее сердце перестало биться.