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Первый лед и первые жертвы. В Беларуси с начала зимнего сезона на водоемах утонули 4 человека

09.12.2020 16:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестской, Гомельской областях и два случая в северном регионе. Предупредить несчастные ситуации на воде помогут простые правила безопасности. Перед выходом на лед следует с берега определить маршрут, затем пешней или колом проверить прочность кристального покрытия. К слову, безопасный лед прозрачный с зеленым или синим оттенком, а толщина не менее 7 сантиметров. При движении группой нужно соблюдать дистанцию в 5-6 метров. А если провалились под лед - действовать быстро.

Дмитрий Храпков, начальник водолазно-спасательной службы Минской городской организации ОСВОД: "Предотвращаем панику и пробуем закарабкаться на лед. Можем спиной от кромки льда или ногой от противоположной кромки отпихнуться и выбросить себя на лед. Ну а дальше на ноги мы не поднимаемся. Кувыркаемся, ползком к берегу".

После этого по возможности снять мокрую одежду и разогреть тело. Помогут физические упражнения, растирание, теплый чай. Также следует обратиться за медицинской помощью

 
 
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В Брестской, Гомельской областях и два случая в северном регионе. Предупредить несчастные ситуации на воде помогут простые правила безопасности. Перед выходом на...
 
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