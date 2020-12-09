Брестчанина будут судить за клевету в телеграме в отношении командира ОМОНа

Источник материала: Tut.by

Житель Бреста обвиняется в клевете в отношении командира брестского ОМОНа, сообщает СК .



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По версии следствия, утром 14 сентября обвиняемый запостил в одном из региональных телеграм-каналов информацию личного характера о командире брестского ОМОНа. В размещенном тексте он указал клеветнические, ложные и порочащие сотрудника милиции сведения.

Брестчанин обвиняется в распространении клеветы, содержащей обвинение в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления. Санкция статьи предусматривает штраф, исправительные работы, арест или до трех лет ограничения свободы.

Свою вину мужчина признал полностью и раскаялся. Сейчас он под подпиской о невыезде, его ждет суд.