«Алине сейчас 36». В Гомеле мать больше 20 лет ищет дочь, которая ушла на дискотеку - и не вернулась

Источник материала: Tut.by

«В Алине я всегда была уверена, она очень благоразумная девочка. А тут в 11 часов нет, 12 — нет. Я сразу поняла: что-то случилось. Ну не было никогда такого, чтобы она задержалась», — говорит Татьяна тихим голосом. О том, что было дальше, она рассказывала уже сотни раз: родным, следователям, случайным людям, ведь домой Алина так и не вернулась. С тех пор прошло 20 лет, и, кажется, историю девочки и ее мамы слышал весь мир. Да только никто до сих пор так и не ответил Татьяне на самый главный вопрос: где ее дочь? За 20 лет поисков Татьяна Похилова уже семь раз была на передаче «Жди меня» и, кажется, нет в Беларуси города, где бы не видели плакаты с информацией о ее пропавшей девочке. Татьяна проводила собственные расследования, искала свидетелей, общалась то с экстрасенсами, то с монахами, безоговорочно верила шарлатанам и мошенникам, пыталась попасть на прием к президенту… Да, чего только не было за эти 20 лет.





1 июля 2000 года в Гомеле две подруги — 16-летняя Алина Похилова и 17-летняя Оля Шпунтова — отправились в парк на дискотеку. И домой не вернулись. Мамы каждая в своей квартире не спали ночь, плакали, молились, снова плакали, прислушивались к любому шороху в подъезде, а рано утром побежали в милицию. Там их пытались успокоить: мол, нагуляются ваши девочки и придут. Но Татьяна тогда настояла на том, чтобы у них приняли заявление о пропаже детей, а сама — бегом домой: а вдруг ее Аля уже вернулась, а это все — ночной кошмар?

Но Аля тогда не вернулась. И Оля тоже.

Не вернулись они и спустя 20 лет.



Алина Похилова (слева) и Ольга Шпунтова (справа)

Как родители справлялись со своим горем? Справились не все. Через месяц еще одно несчастье пришло в семью Шпунтовых: не выдержал горя разлуки с дочерью Олей ее папа. Мужчина повесился, оставив предсмертную записку.

У мамы Алины Похиловой, Татьяны, на нервной почве отнялись было ноги — но женщина решила, что болеть нет времени: нужно искать девочек.

«Мы — на вокзал. Всех спросили, весь перрон обследовали, все вагоны обыскали, каждого проводника опросили — ничего»

Следствие, вспоминает Татьяна, сначала шло бойко. Казалось, еще немного — и все раскроется. Сразу нашли троих свидетелей — девочек, которые 1 июля также были на дискотеке. Они рассказали, что Алина и Оля познакомились с молодыми мужчинами и уехали с ними в серой иномарке. Вроде собирались в речицкий клуб «Черное золото». Там билетерша также вспомнила девушек. Вскоре установили и личность одного из мужчин, который якобы был с девчонками в тот вечер. Его по фото опознали и свидетели. Сам родом из Речицы, недавно освободился из тюрьмы. Казалось бы, еще немного — и развязка близка.

Но в этот момент погибает расследовавший дело следователь: мужчина возвращался домой с работы, и его на обочине сбила машина. Татьяна в случайность этого ДТП не верит до сих пор: говорит, что именно после гибели следователя расследование заметно сбавило темпы. А потом и вовсе зашло в тупик.



Скриншот из базы разыскиваемых лиц на сайте МВД Беларуси

Тем не менее мужчину, который якобы был с девочками, нашли в Москве, привезли в Гомель, но, говорит мама, предъявить так ничего и не смогли. К тому же свидетели, которые ранее по фото опознали его, на очной ставке уже засомневались в своих первоначальных показаниях.

— Меня это просто убило. Как так? Все трое сначала твердили, что это он, а потом все трое поменяли мнение, — недоумевает Татьяна.

Женщина решила искать дочь сама. Обрабатывала и тщательно перепроверяла любое сообщение, любой звонок от незнакомцев. В первое время звонили часто. И по любому такому сообщению Татьяна срывалась и ехала — в любое место и в любое время. Нередко брала с собой и следователей. Для этих целей женщина даже наняла водителя, который был доступен 24 часа в сутки.

— Как-то звонит мужчина из Петрикова. Рассказывает, что ехал в электричке, напротив сидели две девушки. Обратил внимание, что как-то они странно себя ведут, напряжены, и будто кто-то с ними есть третий, который наблюдает за ними. Мужчина вышел на своей станции, девочки поехали дальше. И тут же ему попадается на глаза объявление о розыске с фотографиями Алины и Оли. Он был уверен, что в вагоне видел именно их. Вот и позвонил. Говорит: сейчас они как раз должны подъезжать к вокзалу в Гомеле. Мы — на вокзал. Всех спросили, весь перрон обследовали, все вагоны обыскали, каждого проводника опросили — ничего.

И таких историй у Татьяны — десятки. Итог одинаков — нулевой.





«Ваша дочь жива, находится в питерском борделе»

Но вот однажды, когда уже не было сил ни плакать, ни жить, снова появилась надежда. Она, к сожалению, тоже оказалась несбывшейся: Татьяна нарвалась на мошенников.

В феврале в доме Татьяны раздался звонок. Звонивший мужчина представился Олегом и сообщил, что у него есть информация об Алине.

— Говорит, ваша дочь жива, находится в питерском борделе, родила мальчика от брата одного очень влиятельного питерского авторитета. Могу помочь, но, разумеется, нужны деньги.

Сначала новый знакомый попросил полторы тысячи долларов, а затем якобы после переговоров с «питерскими авторитетами» понадобились еще две тысячи долларов. Татьяна, конечно, всю необходимую сумму нашла.





— Мне говорили люди: «Таня, там, где деньги, там нет правды». Да я вроде и сама все это понимала. Ну а как бы вы поступили на моем месте?

Конечно, признается Татьяна, у нее не раз возникали сомнения по поводу правдивости всей этой истории — пока Олег как-то не передал «письмо от дочери». В нескольких строках «Алина» просила не волноваться и не переживать, обещала, что скоро вернется.

— Мы брали Алькины школьные тетрадки и сравнивали почерк — один в один. Только три буквы не совпало. Показывали специалистам, они тоже приходили к выводу, что это почерк одного человека. Как было не верить?





Таких писем было три. Но Аля все не приезжала. Татьяна снова засомневалась. И тогда на горизонте появился «питерский бандит Сергей»: о нем было сказано, что якобы он хорошо знаком с авторитетом, который удерживает девочек. С ним Олег организовал Татьяне встречу в Барановичах.

— Его целью было запугать, чтобы у нас не возникло желания написать заявление в милицию. Он очень хорошо играл свою роль, был груб, сказал, что если будем как-то торопить процесс или будут еще какие проблемы с нашей стороны, то девочек вообще можем не увидеть. Мол, отправят в Чечню, например.

Олег же вел себя с Татьяной иначе: за несколько месяцев они стали почти друзьями, он часто звонил, поздравлял с праздниками.

В 2004 году газета «Гомельская правда» опубликовала несколько телефонных разговоров, состоявшихся между Татьяной и Олегом.

— Танюша, я хочу, чтобы вы всегда улыбались.

— Я стараюсь…

— Я устал, но я одно знаю, что это она, действительно она, понимаете? Потому что, если бы это была не она, не Алина, то все бы давным-давно закончилось. Понимаете?

— Да, я только этим и живу. Вчера был Алькин день рождения, ходила утром в церковь, так Бога молила: „Господи, ну помоги же!“

— Танюша, Бог поможет. Вот поверьте мне. Может быть, это испытание такое дано.

— За что? Господи, ну, наверное, не за наши с Алинкой грехи. Мы никому никогда ничего плохого не сделали.

— Таня, я тоже такой человек, что никогда никому ничего плохого стараюсь не делать. Но я тоже вот страдаю.

— Олег, ты уж прости, что попал в эту историю.

— Да нет. Я же попал в нужное время, в нужном месте. Вот и все.

…Родные уговаривали Татьяну обратиться в милицию. Та верила. Затем сестра женщины через свои источники вдруг узнала, что Олег уволился с работы и собирается улетать в Израиль на ПМЖ. Мошенника сняли едва ли не с трапа самолета и задержали. Суд тогда приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы, но Татьяне рассказывали, что отсидел он не весь срок.





Дело возобновлено и принято к производству

После такого жестокого обмана Татьяна еще долго приходила в себя, но надежду найти свою Алю не потеряла.

Два раза она, говорит, ездила на прием в Администрацию президента, но к Лукашенко ее так никто и не пустил. Ходила на прием к министрам, обращалась в прокуратуру, Следственный комитет. Последний ответ из СК Татьяна получила в 2019 году: «Дело возобновлено и принято к производству». На этом пока все.

Но Татьяна не намерена сдаваться.

— Алине сейчас 36, — говорит Татьяна, и для нее не может быть никаких сослагательных наклонений. Женщина уверена: дочка жива и обязательно вернется. Нужно только еще немного подождать.



