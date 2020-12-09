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Прием граждан прошел сегодня в Миноблисполкоме

09.12.2020 17:29 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Все вопросы взять на личный контроль. Прием гражданпровел сегодня председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Вопросы самые разные - от выделения жилья многодетным до организации подвоза детей в школу. По каждой теме определен план действий. Например, Лилия и Виктор Баско пришли с просьбой выделить дополнительную землю для своего фермерского хозяйства. Семья работает уже более 10 лет и хотела бы расширить производство. Для этого и необходимы земельные ресурсы. Губернатор отметил - выделять землю фермерам необходимо. Но при этом внимание на эффективность.

Всегонаприемсегодняпришлооколо 10 человек. Вместесгубернаторомнаихвопросыотвечалиспециалистыразныхсфер. Всеобращениявзятынаисполнительныйконтроль.

 
 
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Все вопросы взять на личный контроль. Прием гражданпровел сегодня председатель Минского облисполкома Александр Турчин. Вопросы самые разные - от выделения жилья...
 
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