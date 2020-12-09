В Гомеле осудили пенсионерку за акцию протеста, которая не состоялась

Источник материала: Tut.by

Сегодня в Гомеле судили 73-летнюю пенсионерку Еву Быковскую, которую 25 октября задержал ОМОН. В РОВД на женщину составили протокол за шествие, которого, по сути-то, и не было.



Фото: Елена Бычкова

9 ноября уже был суд, но он так и не вынес решение: дело тогда отправили на доработку. На днях Еве Романовне снова пришла повестка.

— Суду доверяете? — интересуется у пенсионерки судья Сергей Карманович.

— Других вариантов нет, — отвечает Быковская.

В материалах дела — рапорт сотрудника милиции Жевняка, в котором содержится информация о том, что Ева Романовна принимала активное участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Вину свою пенсионерка не признает, говорит, что ни в каких шествиях не участвовала. Она рассказала, что в тот день планировала встретиться с дочерью и действительно шла по Советской. А тут — ОМОН… Далее Ева Романовна хотела рассказать о том, что было дальше, о том, как с ней обращались сотрудники милиции, но судья решил, что к рассматриваемому делу это не относится. И вынес решение — штраф 3 базовых величины (81 рубль).

Завтра у Евы Романовны день рождения — ей исполнится 73 года.

Напомним, 25 октября Еву Быковскую на Советской в Гомеле задержали сотрудники ОМОНа. Тогда пенсионерка, по ее словам, испытала все «прелести» задержания: пообщалась с ОМОНом, поездила в автозаке, несколько часов провела в РОВД.

— Омоновец меня передает своим коллегам и говорит: «Ее отец был полицай». Мне от этой фразы сразу плохо стало. Ну как так можно говорить? Да мой отец всю войну прошел, дошел до Берлина, вернулся — а вся его семья погибла под бомбежкой. Все — жена и дети. Это его такая большая беда была! Позже он женился на моей маме, и когда появилась я, меня назвали в честь его погибшей дочери. Каково мне было услышать такое? — рассказывала ранее журналистам про свое задержание пенсионерка.

Уже в микроавтобусе на нее обрушился шквал мата и ругани.

— «Ты, с… а, что тут ходишь? Что тебе надо? Молчать!» И так несколько минут [омоновец] орал. Я не боязливая, но прямо обмякла, — вспоминала женщина.

Ее какое-то время возили по городу, затем перевели в автозак и только потом доставили в РОВД, где составили протокол и отпустили.