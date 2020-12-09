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Новые парковочные места оборудовали в Советском районе Минска

09.12.2020 18:07 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В столице продолжается замена дорожного покрытия и увеличивается количество парковочных мест. В Советском районе столицы в этом году их появилось 229, также построено 40 велопарковок. Это почти в два раза больше, чем планировалось. Гостевые парковки оборудовали на дворовой территории улиц Ломоносова, Олешева и Гамарника. Появились новые машино-места и рядом с медико-реабилитационным центром на Сурганова.

Кроме того, полностью заменено асфальтобетонное покрытие. Отремонтировали дорогу и на участках улиц Богдановича, Сабинова и Сурганова. В зимнем сезоне дорожные рабочие обратят особое внимание на ямочный ремонт дорог.

 
 
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В столице продолжается замена дорожного покрытия и увеличивается количество парковочных мест. В Советском районе столицы в этом году их появилось 229, также...
 
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