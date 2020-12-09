«Дети написали в ИВС». Учителя из Белоозерска забрали прямо с урока - и это вызвало волну солидарности учеников

Источник материала: Tut.by

Учительницу средней школы № 3 Белоозерска Татьяну Николаевну Брич задержали 1 декабря: сотрудник милиции пришел к ней прямо на урок и попросил проследовать за ним. Из школы педагога выводили на глазах ее учеников. А поводом для задержания, оказывается, стала встреча жителей города на главной площади в воскресенье, 25 ноября. По словам Татьяны Николаевны, люди собрались выпить чай в честь дня рождения знакомой. По версии милиции же, учитель «приняла участие в несанкционированном массовом мероприятии» и «оказала неповиновение». Административное дело Татьяны Николаевны, которое вызвало среди ее учеников и выпускников волну солидарности, суд Березовского района рассмотрел 9 декабря.



После задержания Татьяны Николаевны, ее ученики и выпускники провели в соцсетях акцию солидарности. Фото читателя

Поводом для разбирательства стали события 25 ноября на главной площади города Белоозерска Березовского района. Татьяна Николаевна объясняет: в то воскресенье группа людей собралась, чтобы выпить чай в честь дня рождения знакомой.

— Сотрудники приехали, предупредили о недопустимости проведения несанкционированных массовых мероприятий. Мы сказали, что и не собирались. У нас не было ни символики, ничего. Последний марш у нас был в конце сентября, за который людей судили. Мы же прекрасно понимаем, что лезть на рожон — это получить в очередной раз протокол по 23.34. Когда они попросили разойтись, мы спросили на каком основании, почему. Нам оснований никто не назвал. Они минут 20 постояли, поговорили с нашими мужчинами. У нас город маленький — 13 тысяч населения. Мы все друг друга знаем. Тем более, когда там стоят учителя, врачи, стоматологи наши. Милиционеры постояли минут 20 и уехали. Мы так обрадовались. В кои-то веки нам разрешили спокойно пообщаться. Через минут 30 они приехали, сказали, что если не разойдемся, то будут паковать. Мы разошлись, — рассказала TUT.BY Татьяна Николаевна.

«Я в детской поддержке не сомневалась»

На следующий день после чаепития задержали вчерашнюю именинницу. Ночь она провела в изоляторе, а на следующий день ее отвезли в суд по 23.34 КоАП. Ее признали виновной и назначили 20 базовых штрафа. А с 27 ноября началась настоящая облава по всем, кто приходил на день рождения на площадь, писал портал «Першы Рэгіён» .

— Меня задержали 1 декабря прямо на уроке в школе, — говорит Татьяна Николаевна. — У меня было занятие в десятом классе. Девочки только. Это мой класс, я там классный руководитель и русский веду. Они даже не успели понять, что происходит, девчонки мои. Пришла директор с оперативником. Он сказал: «Собирайтесь». Я попросила довести уроки. У меня было 6 уроков и контрольная. Он сказал: «Вас заменят». Потом мы пошли в мой кабинет для того, чтобы я могла взять материалы и обеспечить замену. Там сидел мой седьмой класс, где я веду русский. Вот там дети напугались! Когда меня выводили, я видела, что у детей на глазах слезы. Они мне потом в ИВС написали письмо. Правда, его изъяли. Но они успели сфотографировать для меня.

В письме ученики попросили педагога держаться и написали, что хотят, чтобы Татьяна Николаевна была с ними до конца школы. Школьники опасаются, что у преподавателя могут возникнуть проблемы на работе.

По словам Татьяны Николаевны, ей намекнули, что с ней могут прекратить трудовые отношения на основании пункта 3 статьи 47 Трудового кодекса — за совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Когда слухи дошли до детей, школьники и выпускники стали размещать в соцсетях свои фотографии с плакатами , на которых написаны слова благодарности и поддержки в адрес Татьяны Николаевны.- Я в детской поддержке не сомневалась нисколько. Я, единственное, не ожидала такого масштаба, — призналась преподаватель.























Новый штраф

После задержания 1 декабря учительницу привезли в райотдел милиции, а затем поместили в изолятор временного содержания Березы. Там женщина провела двое суток. В четверг, 3 декабря, ее привезли в суд — но заседание перенесли: Татьяна Николаевна попросила дать ей время на поиск адвоката. После суда учительница вернулась домой, и 9-го декабря вновь предстала перед судом.

По 23.34 КоАП Татьяну Николаевну судили во второй раз: в первый, в сентябре, ей дали относительно небольшой штраф. В этот раз — 30 базовых: 25 за повторное участие в несанкционированном мероприятии и еще пять за неповиновение.