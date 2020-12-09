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Дед Мороз-онлайн: как в некоторых садах Витебска поздравят с Новым годом
09.12.2020 18:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 9 дек – Sputnik. Некоторые дошкольные учреждения Витебска решили организовать онлайн-поздравления с Новым годом – Дед Мороз поздравит детей по Интернету, об этом рассказали Sputnik читатели.
Мнения родителей на этот счет разделились, но все сошлись на одном, что здоровье важнее любого праздника.
© Sputnik Альфред Микус
"Конечно, это довольно необычное решение, но, если это поможет защитить моего ребенка, то почему бы и нет. Сыну три года, думаю, что ему в любом случае будет приятно, если поздравит Дед Мороз", - сообщил Sputnik отец одного из воспитанников сада Андрей.
С молодым человеком не согласилась жена, по мнению которой для детей очень важно присутствие на празднике "живого Дела Мороза".
"Конечно, безопасность это хорошо, но все-таки хочется, чтобы к ребятам пришел настоящий дедушка", - отметила женщина.
Почему нельзя как обычно?
Как сообщили сотрудники сада, они решили провести столь необычный утренник, поскольку приглашать Дедов Морозов в этом году нельзя из-за эпидемиологической обстановки.
В Главном управлении по образованию Витебского облисполкома подчеркнули, что никаких распоряжений о проведении утренников в детских садах не давали, и каждое учреждение само выбирает формат мероприятия, "исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки". Более того, нет распоряжения и о запрете посещения утренников родителями.
"Но здесь другой вопрос: сейчас запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а выводить детей на улицы в мороз никто не будет. У детей впереди еще много праздников, а здоровье одно, поэтому в этом году лучше не рисковать", - сообщили в Облисполкоме.
Как рассказали корреспонденту родители, которые водят своих ребят в другие детские сады, в их учреждениях подошли к проведению утренников проще: в качестве Деда Мороза там выступит кто-то из воспитателей, либо родителей, либо на эту роль пригласят кого-то еще. При этом "человек с улицы" должен будет обязательно предъявить справку о том, что не болен COVID-19.
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Как отметили чиновники, в этом году дошкольные учреждения сами решают, как провести новогодние утренники, ориентируясь на эпидемиологическую обстановку.
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