Дед Мороз-онлайн: как в некоторых садах Витебска поздравят с Новым годом

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 9 дек – Sputnik. Некоторые дошкольные учреждения Витебска решили организовать онлайн-поздравления с Новым годом – Дед Мороз поздравит детей по Интернету, об этом рассказали Sputnik читатели.

Мнения родителей на этот счет разделились, но все сошлись на одном, что здоровье важнее любого праздника.

"Конечно, это довольно необычное решение, но, если это поможет защитить моего ребенка, то почему бы и нет. Сыну три года, думаю, что ему в любом случае будет приятно, если поздравит Дед Мороз", - сообщил Sputnik отец одного из воспитанников сада Андрей.

С молодым человеком не согласилась жена, по мнению которой для детей очень важно присутствие на празднике "живого Дела Мороза".

"Конечно, безопасность это хорошо, но все-таки хочется, чтобы к ребятам пришел настоящий дедушка", - отметила женщина.

Почему нельзя как обычно?

Как сообщили сотрудники сада, они решили провести столь необычный утренник, поскольку приглашать Дедов Морозов в этом году нельзя из-за эпидемиологической обстановки.

В Главном управлении по образованию Витебского облисполкома подчеркнули, что никаких распоряжений о проведении утренников в детских садах не давали, и каждое учреждение само выбирает формат мероприятия, "исходя из складывающейся эпидемиологической обстановки". Более того, нет распоряжения и о запрете посещения утренников родителями.

"Но здесь другой вопрос: сейчас запрещено проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, а выводить детей на улицы в мороз никто не будет. У детей впереди еще много праздников, а здоровье одно, поэтому в этом году лучше не рисковать", - сообщили в Облисполкоме.

Как рассказали корреспонденту родители, которые водят своих ребят в другие детские сады, в их учреждениях подошли к проведению утренников проще: в качестве Деда Мороза там выступит кто-то из воспитателей, либо родителей, либо на эту роль пригласят кого-то еще. При этом "человек с улицы" должен будет обязательно предъявить справку о том, что не болен COVID-19.

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