Капсулу времени заложили в БНТУ к 100-летнему юбилею

Источник материала: БT

Капсулу времени сегодня заложили в БНТУ к 100-летнему юбилею, который университет отметит завтра. Письма-послания будущим студентам и преподавателям от выпускников и тех, кто учит и учится сегодня, из-за эпидемии приходили в том числе на электронную почту и уже в печатном варианте опускались в капсулу. Планируется, что она будет открыта через 50 лет. Знаковое место обозначили скульптурной композицией «Кристалл знаний».

Армен Сардаров, декан архитектурного факультета БНТУ: "Стремление вверх – это стремление к знаниям. К нему идут 2 дороги очень сложные – эти ленты олицетворяют пути: одна образование, вторая просвещение. Образование - это то, что мы стараемся воспитать хорошего инженера, хорошего архитектора, а просвещение - это гражданина, гражданина нашей страны, нравственное воспитание, которое очень важно".

В БНТУ работают 16 факультетов и открыты 140 специальностей. Обучается около 17 с половиной тысяч студентов. Из них полторы тысячи приехали из-за рубежа.