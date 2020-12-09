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В Национальном аэропорту Минск усилили меры защиты от COVID-19

09.12.2020 18:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирная организация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуси тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты, а также дезинфицирующие средства.
 
Теги: Минск
 
 
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В Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирная организация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуси тепловизоры,...
 
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