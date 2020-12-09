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В Национальном аэропорту Минск усилили меры защиты от COVID-19
09.12.2020 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирная организация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуси тепловизоры, средства индивидуальной и коллективной защиты, а также дезинфицирующие средства.
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В Национальном аэропорту Минск усилили антиковидные меры. Всемирная организация здравоохранения поставила в главную воздушную гавань Беларуси тепловизоры,...
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