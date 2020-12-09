В Минске проходят курсы по территориальной обороне

Источник материала: БT

На базе Военной академии в эти дни проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. В течение пяти дней обучаемые не только изучат основы, но и на практике отработают алгоритм действий в случае развертывания и ведения территориальной обороны. Председатели райисполкомов - это те основные организаторы, которые отвечают за вопросы территориальной обороны на местах. Практика и анализ показывают, что учащиеся, которые прошли подобные курсы, понимают гораздо шире и глубже, как организовывать и планировать вопросы территориальной обороны у себя в районах.



Александр Вольфович, начальник генштаба Вооруженных сил - первый замминистра обороны Беларуси:

"Территориальная оборона - один из тех механизмов, которые влияют на повышение обороноспособности любого государства. Беларусь не исключение. Мы также уделяем вопросам ТО большое внимание. Постоянно совершенствуем и улучшаем. И во многом это зависит от тех должностных лиц, которые руководят этими вопросами".

Подобные курсы проводятся с 2018 года. За это время обучение на них прошли более 50 глав районных исполнительных комитетов.