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В Минске проходят курсы по территориальной обороне
09.12.2020 18:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На базе Военной академии в эти дни проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. В течение пяти дней обучаемые не только изучат основы, но и на практике отработают алгоритм действий в случае развертывания и ведения территориальной обороны. Председатели райисполкомов - это те основные организаторы, которые отвечают за вопросы территориальной обороны на местах. Практика и анализ показывают, что учащиеся, которые прошли подобные курсы, понимают гораздо шире и глубже, как организовывать и планировать вопросы территориальной обороны у себя в районах.
Подобные курсы проводятся с 2018 года. За это время обучение на них прошли более 50 глав районных исполнительных комитетов.
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На базе Военной академии в эти дни проходят курсы по территориальной обороне с председателями районных исполнительных комитетов. В течение пяти дней обучаемые не...
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