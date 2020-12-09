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На границе с Литвой задержали активиста из Могилева Александра Царука - он хотел выехать из страны
09.12.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На границе с Литвой задержан могилевский активист Александр Царук,
Член объединенной гражданской партии из Могилева Александр Царук был задержан 10 октября вместе с еще 12 могилевчанами, которые собирались запустить бумажные кораблики, раскрашенные красной краской, и плот с бело-красно-белым флагом на водоеме в районе микрорайона поселок Ямницкий.
Царук за это получил 13 суток ареста — за нарушение закона о массовых мероприятиях и должен был выйти на свободу 23 октября. Однако за полдня до освобождения его вновь осудили — по ч. 3 ст. 23.34 КоАП РБ. Судья суда Ленинского района Могилева вынесла решение о 10 сутках ареста в качестве наказания.
4 ноября суд Могилевского района оштрафовал Царука на 40 базовых величин — также за нарушение закона о массовых мероприятиях, но уже по другому эпизоду. Причем судья Елена Гулешова не знала, что Царук под стражей, сообщали правозащитники. Гулешова возмущалась, что могилевчанин не явился на процесс 3 ноября, и сильно удивилась, когда слушатели в суде сказали ей, что он в изоляторе временного содержания.
Судья, однако, начала процесс без Царука. Она посмотрела видео, не могла найти на нем могилевчанина и попросила присутствующих показать, как он выглядит. Дать показания по видеосвязи Царук не смог — в суде не смогли подключить технику.
26 ноября Царука снова судили после того, как задержали после акции протеста 15 ноября в центре Могилева. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста. Трое из них он отбыл в ожидании суда, а после оглашения постановления его в ИВС не забрали.
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Царук не отбыл еще 7 суток ареста за участие в несанкционированном мероприятии.
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