Генпрокуратура о расследовании Литвой случая насилия над белорусом: Это вмешательство во внутренние дела

Источник материала: Tut.by

Вмешательством во внутренние дела Беларуси назвала Генпрокуратура заявление своих литовских коллег о том, что они начали досудебное расследование случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, — заявили в белорусской Генпрокуратуре.

Там напомнили, что сейчас по заявлению Максима Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством».

Генеральная прокуратура также просит белорусский МИД «принять соответствующие меры реагирования по линии внешнеполитического ведомства».

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина в Минске. Его задержали утром 13 октября и доставили в Первомайское РУВД столицы, оттуда отправили в больницу — у мужчины были диагностированы различные травмы. Сам он утверждал, что был избит прямо в РУВД. Вскоре Хорошин уехал с семьей в Литву «на реабилитацию».

В телеграм-канале Светланы Тихановской сообщается, что от лица офиса экс-кандидата в президенты Беларуси адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина.

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сегодня заявил о начале такого расследования. Процедура возможна на основании литовского законодательства, в частности раздела о пытках статьи Уголовного кодекса о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Напомним, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям пострадавших от действий силовиков.