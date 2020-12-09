ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура о расследовании Литвой случая насилия над белорусом: Это вмешательство во внутренние дела

09.12.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вмешательством во внутренние дела Беларуси назвала Генпрокуратура заявление своих литовских коллег о том, что они начали досудебное расследование случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, — заявили в белорусской Генпрокуратуре.

Там напомнили, что сейчас по заявлению Максима Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством».

Генеральная прокуратура также просит белорусский МИД «принять соответствующие меры реагирования по линии внешнеполитического ведомства».

Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина в Минске. Его задержали утром 13 октября и доставили в Первомайское РУВД столицы, оттуда отправили в больницу — у мужчины были диагностированы различные травмы. Сам он утверждал, что был избит прямо в РУВД. Вскоре Хорошин уехал с семьей в Литву «на реабилитацию».

В телеграм-канале Светланы Тихановской сообщается, что от лица офиса экс-кандидата в президенты Беларуси адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина.

Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сегодня заявил о начале такого расследования. Процедура возможна на основании литовского законодательства, в частности раздела о пытках статьи Уголовного кодекса о преступлениях против человечности и военных преступлениях.

Напомним, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям пострадавших от действий силовиков.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Генеральная прокуратура также просит белорусский МИД «принять соответствующие меры реагирования по линии внешнеполитического ведомства».
 
Новости дня
Новости общества
 
«Дело о терроризме». Что говорят друзья и знакомые о задержанном Николае Автуховиче и его «подполье»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика