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Генпрокуратура о расследовании Литвой случая насилия над белорусом: Это вмешательство во внутренние дела
09.12.2020 19:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вмешательством во внутренние дела Беларуси назвала Генпрокуратура заявление своих литовских коллег о том, что они начали досудебное расследование случая насилия в отношении гражданина Беларуси со стороны силовиков на основании универсальной юрисдикции.
— Субъективное толкование отдельными должностными лицами надзорного органа Литвы возможности применения в данном случае института универсальной юрисдикции используется как средство вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь, —
Там напомнили, что сейчас по заявлению Максима Хорошина «компетентные органы Беларуси проводят доследственную проверку и решение будет принято в соответствии с национальным законодательством».
Генеральная прокуратура также просит белорусский МИД «принять соответствующие меры реагирования по линии внешнеполитического ведомства».
Максим Хорошин — совладелец цветочного магазина в Минске. Его
В телеграм-канале Светланы Тихановской сообщается, что от лица офиса экс-кандидата в президенты Беларуси адвокат Гедрюс Данелюс подал заявление с просьбой расследовать дело Хорошина.
Генеральный прокурор Литвы Эвалдас Пашилис сегодня
Напомним, в Беларуси не возбуждено ни одного уголовного дела по заявлениям пострадавших от действий силовиков.
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Генпрокуратура о расследовании Литвой случая насилия над белорусом: Это вмешательство во внутренние дела
Генеральная прокуратура также просит белорусский МИД «принять соответствующие меры реагирования по линии внешнеполитического ведомства».
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