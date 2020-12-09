«Дело о терроризме». Что говорят друзья и знакомые о задержанном Николае Автуховиче и его «подполье»

Источник материала: Tut.by

Вечером 8 декабря стало известно, что задержана группа людей, которая подожгла дом милиционера в Волковыске и подорвала автомобиль сотрудника милиции в Гродно. Как сообщили на госТВ, группировкой руководил волковысский предприниматель и активист Николай Автухович. Также вместе с ним были задержаны еще несколько человек: Сергей, Любовь и Павел Резановичи, Ирина Горячкина, Ирина и Антон Мелькеры. Близкие Николая Автуховича рассказали TUT.BY: мужчина предполагал, что его могут задержать, поэтому последнее время находился в «подполье», однако друзья и знакомые Николая не верят в его причастность к данным преступлениям.



Николай Автухович. Фото: Алексей Шота, TUT.BY

Что произошло

Эпизоды, про которые говорится в сюжете гостелевидения, произошли 2 октября в Волковыске и 20 ноября в Гродно.

Как сообщало МВД, в Волковыске 2 октября на улице Победы кто-то поджег Audi 80, которая была припаркована около одного из общежитий города. В результате возгорания у машины, которая принадлежала милиционеру, был поврежден моторный отсек. А через час пожарные поехали на улицу Магистральную. На этот раз горел строящийся дом того же милиционера. Огонь успел повредить кровлю — в том числе и рядом стоящего гаража. По фактам умышленного уничтожения (повреждения) имущества, совершенных общеопасным способом, были возбуждены уголовные дела.

20 ноября Следственный комитет сообщал, что в микрорайоне Ольшанка ночью неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также были повреждены три стоящих рядом автомобиля.

Сначала уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом по ч. 2 ст. 218 УК РБ «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Потом Генпрокуратура переквалифицировала его на часть 1 статьи 289 «Акт терроризма» и сообщила, что повреждения передней части транспортного средства возникли в результате взрыва.

Статья 289 УК («Акт терроризма») предусматривает лишение свободы от восьми (части первая и вторая данной статьи) до двадцати пяти лет, или пожизненное заключение, или смертную казнь (часть третья данной статьи).

Расследованием занялось управление КГБ по Гродненской области.



Поврежденные машины в микрорайоне Ольшанка в Гродно. Фото: Следственный комитет

Жители Волковыска рассказали TUT.BY, что в рамках расследования дела о поджогах в милицию и Следственный комитет на допросы вызывали много людей.

— Проверяли всех тех, кто был осужден с августа по статье 23.34 КоАП. Даже нашего православного батюшку — Александра Богдана — вызывали. Однако виновных не было. Мы вообще здесь думаем, что это все очень странно: для поджога была выбрана какая-то очень старая машина, которая долгое время стояла около «общаги», и дом, который долго-долго строился — и когда он там построился бы, неизвестно. Да, милиционер, который пострадал, выступает на многих судах в качестве свидетеля, но ведь все это длится с августа, а город у нас маленький, никогда такого не происходило… Да и зачем кому-то из активистов что-то там поджигать? — рассказывает о мыслях местных один из жителей Волковыска.



Пожар в доме милиционера в Волковыске.

Что касается повреждения нескольких машин в гродненском микрорайоне Ольшанка, то вот как в сюжете на «Беларусь 1» об этом эпизоде рассказывает «безработный минчанин, неоднократно сидевший» Павел Сава, который свидетельствует против Николая Автуховича.



Скриншот видео

Он говорит, что машину Автухович подорвал с помощью тротиловой шашки, сам он «стоял на шухере».

— …а потом был хлопок. Я сразу развернулся и отошел к машине, и через метров, ой, через, наверное, минуты полторы появился Автухович, — рассказывает Сава о произошедшем в Гродно ночью 20 октября.



Скриншот видео

— Устрашение населения и оказание психологического давления на сотрудников МВД в качестве цели преступления, способы его совершения — взрывы, поджоги, являющиеся общеопасными, дают основания следствию квалифицировать содеянное как акт терроризма, — заявляет начальник отдела следственного управления КГБ Константин Бычек. В сюжете звучит, что силовиков, которые должны стать жертвами таких действий, Автухович выбирал в «деструктивных телеграмм-каналах».

В сюжете телеканала «Беларусь 1» демонстрировались кадры, на которых видны оружие, патроны, взрывчатка, рации и бронежилеты. Все это, как утверждается, было найдено у Автуховича.

— Судя по найденному у него арсеналу оружия и взрывчатки, планы у него были грандиозные, — озвучивает картинку автор сюжета. Он также заявляет, что, «поймав Автуховича почти на старте, силовики предотвратили не одно преступление».

— Я только нарабатывал, к кому можно подступиться, — говорит Автухович. О чем, непонятно, ведь неизвестно, насколько смонтирован звуковой ряд в видео.



Скриншот видео

Знакомые же Автуховича говорят, что последние месяцы предприниматель ни в Волковыске, ни в Гродно не появлялся, по крайней мере его никто не видел и он ни с кем там не общался, а его жена Елена уехала в Польшу к детям.

Кто вообще такой Николай Автухович

Николаю Автуховичу 57 лет. Он предприниматель и демократический активист из Волковыска. Служил в Афганистане, был награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Уволился из армии в 1991 году в Волковыске старшим прапорщиком, стал заниматься бизнесом: возил из России фрукты и овощи. В начале 2000 он создал службу такси «22222», которая очень быстро стала известной. Он закупил на тот момент новые белые автомобили Mercedes, которые стали настоящей достопримечательностью города.

— Да мы все на этих белых машинах ездили. Представляете, на тот момент все это было удивительно: доступные цены, водители в белых рубашках. Реально, все сейчас вспоминают о той службе такси, — говорят местные жители.

В 2003-м вышел указ президента, согласно которому предприниматели не могли нанимать на работу более трех сотрудников. У Автуховича тогда работало 60 человек. Их пришлось уволить и сразу перевести в компанию «Ника-Транс», зарегистрированную на жену предпринимателя. Две фирмы заключили между собой договор на оказание услуг. Налоговой такая схема не понравилась, и с 2004 года к предпринимателю зачастили проверки.

В этом же году он участвовал в парламентских выборах, но проиграл.

В 2005 году его арестовали и обвинили в уклонении от уплаты налогов и осуществлении перевозки пассажиров и багажа без регистрации коммерческой фирмы. Предприниматель был приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества и лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 5 лет. За решеткой он несколько раз объявлял голодовку. Правозащитники посчитали дело политически мотивированным и признали Автуховича политзаключенным.

Освободили его досрочно в 2008 году.

8 февраля 2009 года Автуховича снова задержали. Но на этот раз его обвинили сначала в поджоге чужого имущества, а затем — в подготовке терактов против главы Гродненского облисполкома и замминистра по налогам и сборам. Но поскольку эти обвинения не были доказаны, волковысского предпринимателя приговорили к пяти годам строгого режима «за незаконное хранение пяти патронов к охотничьей винтовке».

Освободился Автухович 8 апреля 2014 года. Правозащитники снова признали Автуховича политзаключенным, осужденным за активную общественную деятельность и борьбу с коррупцией. Правозащитная организация «Международная амнистия» назвала Автуховича узником совести.

После освобождения Николай в одном из интервью рассказывал :

— Бизнес пассажирских перевозок разорен, дом требует ремонта, нужна работа, чтобы отдавать долги, а здоровье подорвано, — говорил мужчина.

В конце 2018 года Автухович временно уехал за границу. У себя на страничке в Facebook он писал о своих опасениях снова попасть в тюрьму и о том, что он ушел «в глубокое подполье, чтобы закончить все мероприятия для осуществления своих планов». Он также рассказывал о постоянных обысках во время пересечения границы и о том, что однажды перед поездкой в Юрмалу неизвестные вскрыли его машину.

— Все началось примерно два года назад. Домой к Коле, в Волковыск, начали приходить из милиции, по несколько раз в день. Якобы это был такой надзор. И днем, и ночью. От знакомых он узнал, что находится в разработке. Якобы на него хотят «повесить» попытку государственного переворота. Он тогда плотно занимался помощью заключенным и другими делами. Например, делом Доната Скакуна , создал профсоюз предпринимателей «Солидарность», зарегистрировал в Литве «Комитет поддержки «Солидарность»», вместе с Василием Завадским создал Социально-информационное учреждение «ТаймАкт» — для помощи заключенным, чьи права были нарушены. Многих, кто общался с Колей, начали вызывать в КГБ. Держали по трое суток в «американке» и отпускали. Коля принял решение скрываться. У него была возможность уехать из Беларуси. Но он считал, что больше может сделать здесь. Пользовался, если была такая возможность, разными автомобилями, менял адреса. В теплое время года жил в палатке. Более суток старался нигде не задерживаться. На ноутбуке у него стояли различные программы для конфиденциальности. Никогда не подключался к Wi-Fi, использовал сим-карты, которые были оформлены на других. В общем, всячески старался быть незаметным. Родным и близким ничего не рассказывал, — говорит TUT.BY хороший знакомый Николая Юрий (имя изменено. — Прим. TUT.BY).

Создатель Украинского благотворительного фонда «Беларускi Майдан» и подруга Николая Елена Васильева рассказывает, что с ним она виделась несколько месяцев назад, когда он приезжал в Киев, а переписка в социальных сетях оборвалась в последние дни ноября.

— Видимо, тогда его и забрали. Последнее время он находился в подполье. Но не потому что он что-то хотел сделать вот такое, а потому что опасался, что в отношении него возбудят какое-то уголовное дело. Как видим, правильно опасался. Да, он не скрывал, что он является приверженцем другого вида борьбы, нежели мирный протест. Он считал, что мирным путем ничего нельзя добиться. Однако он не глупый человек и должен был отдавать себе отчет, что он не может делать что-то радикальное, — говорит Елена.

Что известно о других задержанных

Что касается других задержанных, то, по информации «Нашай Нiвы», вместе с Николаем Автуховичем задержана семья священника Сергея Резановича — настоятеля храма святого Архангела Михаила в агрогородке Степанки Жабинковского района. На работу батюшка ездил из Бреста, настоятелем в этой церкви служит с 2004 года.

Любовь Резанович в свое время владела службой такси, как и Автухович, только в Бресте. Про нее в 2006 году писали правозащитники. Женщина принимала участие в голодовке против указа президента № 140 от 22 марта 2004 года о республиканском сборе за ввоз в страну транспортных средств с коммерческой целью. Тогда в Бресте голодали 15 человек: владельцы маршрутных такси, члены их семей, водители и два торгующих на рынке Бреста индивидуальных предпринимателя.



Сергей Резанович

Также с Любовью и Сергеем был задержан их сын Павел. По данным НН, он работал в отделе принудительного исполнения Ленинского района Бреста.

— Про эту семью Николай немного рассказывал мне, — говорит TUT.BY Елена Васильева. — Они были знакомы очень давно, и они ему помогали в трудные времена.

По информации знакомых, Николая Автуховича задержали именно в Бресте.

Еще один знакомый Автуховича — Игорь (имя изменено. — Прим. TUT.BY) — рассказывает, что с обыском в дом активиста пришли в конце прошлой недели.

— Мы же все рядом живем. Встречаю соседа, у которого есть ключ от ворот Автуховича и который кормит там собак. Он и говорит, что замки были все сломаны, а во дворе люди в штатском. Представились сотрудниками КГБ. Выносили какую-то технику, бумаги. Сосед удивился: разве можно так делать без хозяина, ведь Автуховича в тот момент видно нигде не было? — говорит Игорь. — В городе Николая многие считают героем и борцом за справедливость, и многие, конечно, не верят в то, что это он руководил какой-то группой. Активисты опасаются, чтобы он не стал очередной жертвой провокации.