Не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Врачи рассказали о причине смерти

Источник материала: БT

Печальная новость пришла сегодня днем. Не стало первого премьер-министра Беларуси Вячеслава Кебича. Он ушел из жизни на 85-м году. Соболезнование родным и близким белорусского политика выразил Александр Лукашенко.

За жизнь Вячеслава Кебича врачи боролись до последнего. Под наблюдением специалистов и выполняя все предписания медиков, в стационере он провел две недели.

Светлана Галицкая заместитель главврача Республиканского клинического медицинского центра Управления делами президента Беларуси: "Кебич Вячеслав Францевич был доставлен в нашу клинику 26 ноября в крайне тяжелом состоянии, с низкой сатурацией. Был доставлен в отделение анестезиологии и реанимации центра. И с этого момента мы активно боролись за его жизнь. И боролись со всеми заболеваниями, которые у него имелись на тот момент. Сразу же пациенту было налажена высокопоточная кислородная терапия, интенсивная терапия. Он получал всю необходимую терапию, положенную в таких ситуациях. Однако с учетом тяжелого поражения легких (практически тотальное поражение) и весь букет сопутствующих заболеваний, несмотря на всю проводимую интенсивную терапию, к нашему глубокому сожалению, Вячеслав Францевич скончался. Как пациент, которого мы знали долгие годы, он был и до последнего оставался оптимистом, боролся за жизнь, активно помогал сотрудникам".

В свое время, получив инженерное образование, Вячеслав Францевич сделал управленческую карьеру в машиностроительном комплексе. Занимался партийной работой на заре перестройки. Был заместителем председателя Совета Министров, председателем Госплана БССР. В 1990 году политик возглавил белорусское правительство. В декабре 1991 Кебич был одним из тех, кто поставил свою подпись под Беловежскими соглашениями о создании Содружества Независимых Государств. В 1994 году на первых президентских выборах суверенной Беларуси был оппонентом Александра Лукашенко. Уйдя с премьерской должности, Вячеслав Францевич присутствовал на политическом и деловом поле. Был депутатом Палаты представителей, возглавлял Белорусский торгово-финансовый союз. Несмотря на явное соперничество, впоследствии экс-премьер позиционировал себя сторонником белорусской модели развития, предложенной первым президентом суверенной страны. Кебичу импонировал курс на укрепление союзничества с Россией.

Свою деятельность после работы на высоком посту главы правительства политик выстраивал в русле созидания.